Véget értek a spekulációk: továbbra is ingyenes lesz a belépés az Egyesült Királyság nemzeti múzeumaiba

múzeum;Egyesült Királyság;ingyenes;

2026-09-30 17:17:00 CEST

Az Egyesült Királyság kormánya közölte, hogy nemzeti múzeumai továbbra is mindenki, tehát a külföldiek számára is ingyenesek maradnak.

Az Egyesült Királyság kormányának döntésével véget értek a hónapok óta tartó spekulációk, miszerint a külföldi látogatóktól belépődíjat szedhetnének olyan intézményekben, mint a British Museum, a Tate, a National Portrait Gallery és a National Museums Liverpool – írta meg a The Art Newspaper portál. A bejelentést Lisa Nandy, a digitális, kulturális, média- és sportügyi miniszter erősítette meg egy, a Tate Liverpoolban rendezett eseményen. Az általános ingyenes belépés politikája 2001. december 1-jén lépett életbe az Egyesült Királyságban, és idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját.

A kultúra szereplői közül néhányan aggodalmukat fejezték ki az ingyenességgel kapcsolatban. 2024 júliusában például Mark Jones, a British Museum korábbi ideiglenes igazgatója vetette fel, hogy a külföldi látogatók számára húsz fontos belépődíjat kellene bevezetni.

– Múzeumaink azok a helyek, amelyek fényt visznek a világba – mondta Nandy, hozzátéve: – Emlékeztetnek minket közös történelmünkre, és lehetővé teszik, hogy kilépjünk életünk szűk keretei közül. Ebben van valami hihetetlenül különleges. Éppen ezért örökre ingyenesnek kell maradniuk, hogy mindenki számára hozzáférhetők legyenek. Örülök, hogy folytatjuk azt a változást hozó politikát, amelyet az előző munkáspárti kormány vezetett be, és generációk számára megnyitjuk a hozzáférést kiváló múzeumainkhoz.

– A nemzeti múzeumokba való ingyenes belépés az Egyesült Királyság egyik legnagyobb kulturális értéke, lehetővé teszi, hogy milliók látogassák azokat, élményt szerezzenek és tanuljanak – nyilatkozta Gabriele Finaldi, a londoni National Gallery igazgatója, kiemelve, hogy az ingyenes belépésnek köszönhetően múzeumaik szerves részét képezik a nemzeti életnek, és széles körű elismerést élveznek a nemzetközi múzeumi szakma körében.