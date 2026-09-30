Október 29-én 35 mm-es kópiáról mutatják be először Magyarországon Nemes László Moulin című filmjét

filmbemutató;Nemes László;Jean Moulin;

2026-09-30 09:29:00 CEST

A Budapest International Film Festival (BIFF) keretében október 29-én lesz először látható Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Moulin.

Október 29-én a Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra Nemes László Moulin című filmje a Budapest International Film Festival (BIFF) keretében. A vetítést követő közönségtalálkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről, Jean Moulin történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF-vetítésére október 31-én, szombaton fél hatkor, a Jávor teremben kerül sor.

A Moulin világpremierje a 2026-os cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában volt, a magyar mozikban pedig november 12-től látható az ADS Service forgalmazásában.

A film 1943-ban, a megszállt Franciaországban játszódik. Jean Moulin titokban tér vissza Londonból, hogy De Gaulle megbízottjaként egyesítse a francia ellenállás szétszórt csoportjait. Egy titkos találkozót követően Moulint letartóztatják, és a lyoni Gestapo hírhedt vezetője, Klaus Barbie kezére adják. Kettejük találkozásával a háború két ellentétes világa zárul egy szobába. Barbie számára Moulin az ellenállás kulcsa; Moulin számára minden kimondott szó emberéleteket sodorhat veszélybe. Ami kihallgatásnak indul, hamarosan két akarat – és két Európa –összecsapásává válik. A Moulin pszichológiai thriller két férfi végletes párharcáról egy eldöntetlen civilizációs pillanatban.

A film főbb szerepeiben:

Gilles Lellouche – Jean Moulin

Lars Eidinger – Klaus Barbie

Louise Bourgoin – Forez grófnője

Félix Lefebvre – Martin

Marcin Czarnik – Aubrac

Max Warburton – Alain

láthatóak, az alkotók:

Rendező: Nemes László

Forgatókönyv: Olivier Demangel

Operatőr: Erdély Mátyás

Vágó: Politzer Péter

Zene: Laetitia Pansanel-Garric

Díszlettervező: Stéphane Rozenbaum

Jelmeztervező: Flesch Andrea

Sound designer: Zányi Tamás

Producer: Alain Goldman

Executive producer: Kemény Ildikó, Pioneer Pictures

Gyártó: Pitchipoï Productions, Pioneer Pictures

Magyarországi forgalmazó: ADS Service Kft.