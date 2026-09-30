Október 29-én 35 mm-es kópiáról mutatják be először Magyarországon Nemes László Moulin című filmjét

Október 29-én a Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra Nemes László Moulin című filmje a Budapest International Film Festival (BIFF) keretében. A vetítést követő közönségtalálkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről, Jean Moulin történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF-vetítésére október 31-én, szombaton fél hatkor, a Jávor teremben kerül sor.
A Moulin világpremierje a 2026-os cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában volt, a magyar mozikban pedig november 12-től látható az ADS Service forgalmazásában.Nemes Jeles László: A rosszindulatról érdemes lenne állítani valamit
A film 1943-ban, a megszállt Franciaországban játszódik. Jean Moulin titokban tér vissza Londonból, hogy De Gaulle megbízottjaként egyesítse a francia ellenállás szétszórt csoportjait. Egy titkos találkozót követően Moulint letartóztatják, és a lyoni Gestapo hírhedt vezetője, Klaus Barbie kezére adják. Kettejük találkozásával a háború két ellentétes világa zárul egy szobába. Barbie számára Moulin az ellenállás kulcsa; Moulin számára minden kimondott szó emberéleteket sodorhat veszélybe. Ami kihallgatásnak indul, hamarosan két akarat – és két Európa –összecsapásává válik. A Moulin pszichológiai thriller két férfi végletes párharcáról egy eldöntetlen civilizációs pillanatban.Hősök és szörnyetegek Cannes-ban
A film főbb szerepeiben:
Gilles Lellouche – Jean Moulin
Lars Eidinger – Klaus Barbie
Louise Bourgoin – Forez grófnője
Félix Lefebvre – Martin
Marcin Czarnik – Aubrac
Max Warburton – Alain
láthatóak, az alkotók:
Rendező: Nemes László
Forgatókönyv: Olivier Demangel
Operatőr: Erdély Mátyás
Vágó: Politzer Péter
Zene: Laetitia Pansanel-Garric
Díszlettervező: Stéphane Rozenbaum
Jelmeztervező: Flesch Andrea
Sound designer: Zányi Tamás
Producer: Alain Goldman
Executive producer: Kemény Ildikó, Pioneer Pictures
Gyártó: Pitchipoï Productions, Pioneer Pictures
Magyarországi forgalmazó: ADS Service Kft.