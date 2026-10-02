Magyar Péter válaszúton

szociálpolitika;életszínvonal;Magyar Péter;

2026-10-02 06:00:00 CEST

Hazánk végrehajtó hatalmának a fejét a száznapos türelmi idő lejártát követően követelésekkel ostromolják a különböző hivatásrendek érdekvédelmi szervezetei.

Joggal tart igényt támogatásra a NER tizenhat esztendeje alatt kivéreztetett kulturális szféra, megalapozott az oktatási, közrendvédelmi és egészségügyi dolgozók bérrendezési igénye, s nem ok nélkül panaszolják a szociális ágazatban robotolók sem anyagi és erkölcsi megbecsülésük úgyszólván teljes hiányát.

Eközben folyik a vita a 14. havi nyugdíj fenntarthatóságáról, továbbá a családtámogatási rendszer átalakítása is könnyen napirendre kerülhet. Megannyi jajszó és reménykedés:

nyilvánvaló, hogy az áprilisban megbuktatott rezsim által hátrahagyott legveszélyesebb aknák nem közjogi, hanem szociálpolitikai természetűek.

A szóban forgó követeléshalmaz jogosságához tehát kétség sem férhet, hiszen jól tudjuk, hogy a fentebb felsorolt szakterületek képviselőivel milyen szűkmarkúan bánt ugyanaz a garnitúra, amely az előző kormányfő hobbiját jelentő futballra, valamint a kollaboráns egyházak kistafírozására ugyanakkor csöppet sem sajnálta a közpénzmilliárdokat.

Mindazonáltal érdemes tágabb kontextusba helyezni a jelenlegi helyzetet, hogy megértsük, a választási kampányban tett ígéretek esetleges beváltatlansága miért fenyegeti a teljes hitelvesztés veszélyével Magyar Péter kabinetjét.

Az 1989-es, békés rendszerváltozás ugyanúgy egy önkényuralmi rendszert söpört el, akárcsak a most áprilisi „fülkeforradalom”. A magyar társadalom azonban kimondva, kimondatlanul ragaszkodott a Kádár-korszak „vívmányaihoz”: a teljes foglalkoztatottsághoz az úgynevezett „kapun belüli munkanélküliség” árán is, az ingyenesen igénybe vehető közszolgáltatásokhoz, a mesterségesen leszorított élelmiszerárakhoz.

A 2010-et megelőző két évtizedben tulajdonképpen az alapján büntették és jutalmazták a választópolgárok az egymást követő kormányokat, hogy melyik miniszterelnök milyen mértékben hozta vissza a „gulyáskommunizmusra” jellemző életszínvonalat.

Szemléletes, hogy az ominózus időszakban egyedül az MSZP tudott újrázni, Medgyessy Péter „jóléti rendszerváltásának” köszönhetően.

Ennek a sajátos parlamenti váltógazdálkodásnak a mechanizmusát két karizmatikus hazai politikus ismerte fel. Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde nem volt más, mint elfuserált kísérlet a társadalmi igényeknek való megfelelési kényszer felmondására. Orbán Viktor pedig, hogy elkerülje közismert szociális érzéketlensége miatti bukását, az ölébe hullott alkotmányozó többség birtokában beépítette a választási rendszerbe a hatalomváltás lehetőségét akadályozni hivatott közjogi garanciákat.

Magyar Péter válaszúton áll. Népszerűségének megőrzése érdekében vajon ő is a sehová nem vezető szociális demagógiával operál majd? Vagy jobboldaliként az embertelen neoliberális gazdaságpolitikához folyamodik? Kívánjuk neki, hogy találja meg az arany középutat!

A szerző publicista

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