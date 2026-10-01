A brit kormányfő iráni kapcsolatot sejt a RAF Fairford légibázisnál történt incidens mögött

Irán;terrorizmus;merényletkísérlet;Egyesült Királyság;légitámaszpont;

2026-10-01 13:33:00 CEST

Andy Burnham szerint „erős jelek” utalnak arra, hogy Iránnak szerepe lehetett a RAF Fairford közelében történt ügyben. Öt brit férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek, majd óvadékkal elengedtek; robbanóanyagot nem, jelentős mennyiségű benzint viszont találtak.

A brit kormány először kapcsolta nyilvánosan Iránt a RAF Fairford katonai légibázis közelében történt hétvégi biztonsági incidenshez. Andy Burnham miniszterelnök a BBC-nek azt mondta, erős jelek utalnak arra, hogy Teheránnak szerepe lehetett a történtekben, de hangsúlyozta: a vizsgálat továbbra is összetett és folyamatban van. A brit terrorelhárítók amerikai partnereikkel közösen próbálják tisztázni, hogy a gyanúsítottak saját elhatározásból vagy külföldi megbízásra cselekedtek-e.

Öt, húszas éveiben járó brit férfit vasárnap vettek őrizetbe a gloucestershire-i légibázis közelében. A rendőrséget három fehér furgon és maszkot viselő férfiak miatt riasztották. A gyanú terrorcselekmény előkészítésére és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozott, ám a járművek átvizsgálásakor nem találtak robbanószerkezetet. A hatóságok viszont jelentős mennyiségű benzint foglaltak le.

A férfiakat hétfőn szigorú feltételek mellett óvadékkal elengedték, de továbbra is gyanúsítottként vizsgálják őket.

A döntést Donald Trump és Marco Rubio amerikai külügyminiszter is bírálta. A brit terrorelhárítás vezetője ugyanakkor azt közölte, hogy az óvadékról szakmai és taktikai szempontok alapján döntöttek, és az eljárás folytatásához nem szükséges minden gyanúsítottat végig őrizetben tartani.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy brit sajtóértesülések szerint az egyik gyanúsított maga hívta a 999-es segélyhívó számot még a rendőri intézkedés előtt. A nyomozók több lehetőséget vizsgálnak: felmerült felderítő próba, későbbi támadás előkészítése, politikai üzenetnek szánt akció és egy kevésbé súlyos bűncselekmény lehetősége is. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen célpontot vagy módszert feltételeznek.

Homályos részletek, több elmélet

Fairford azért különösen érzékeny helyszín, mert bár brit királyi légierő-bázis, rendszeresen használja az amerikai légierő is. Hosszú kifutópályája alkalmas B-1-es, B-2-es és B-52-es stratégiai bombázók fogadására. A jelenlegi iráni háborúban a bázis az amerikai műveletek európai logisztikai rendszerének fontos elemévé vált, ezért egy ellene irányuló akció közvetlenül az amerikai katonai jelenlétet is érintené.

Burnham kijelentése az eddigi legmagasabb szintű brit utalás az iráni kapcsolatra. A miniszterelnök részleteket nem közölt arról, milyen hírszerzési vagy rendőrségi adatok alapján beszélt „erős jelekről”. A brit rendőrség ennél óvatosabban fogalmaz: azt vizsgálja, hogy a gyanúsítottak lehettek-e olyan közvetítők, akik tudatosan vagy akár tudtukon kívül egy külföldi állam érdekében jártak el.

A benzin önmagában nem bizonyít terrorista szándékot, a digitális bizonyítékok ezért kulcsszerepet kaphatnak.

Teherán határozottan visszautasította a vádat. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint a brit kormány rossz irányban keres magyarázatot, az iráni diplomácia pedig korábban is alaptalannak nevezte az állami részvételről szóló feltételezéseket. Irán ugyanakkor a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy legitim katonai célpontnak tekinthet minden olyan bázist, amelyet az ország elleni támadásokhoz használnak.

A brit biztonsági szolgálatok az elmúlt években több iráni hátterű vagy Iránhoz kapcsolt fenyegetést vizsgáltak. A célpontok között iráni ellenzékiek, újságírók és zsidó intézmények is szerepeltek. A hatóságok szerint egyes műveletekben közvetítők vagy bűnözői hálózatok használata is felmerült, ami megnehezíti az állami felelősség bizonyítását. Teherán ezeket a vádakat rendszeresen visszautasítja.

A RAF Fairford stratégiai célpont

A Fairford-ügyben ezért a digitális nyomok lehetnek döntőek. A lefoglalt telefonok, számítógépek és járművek vizsgálata megmutathatja, történt-e előzetes helyszíni felderítés, volt-e külföldi kapcsolattartó, pénzmozgás vagy titkosított kommunikáció. A benzin önmagában nem bizonyít terrorista szándékot, de a mennyisége, tárolása és a gyanúsítottak kommunikációja együtt már fontos lehet az eset jogi megítélésében.

Jelenleg tehát két állítási szintet kell különválasztani. A brit politikai vezetés már nyilvánosan iráni részvétel lehetőségéről beszél, a büntetőeljárás azonban még nem jutott el oda, hogy ezt bizonyított tényként kezelje. Ha a nyomozás valóban állami vagy megbízotti kapcsolatot tár fel, az a háború európai biztonsági dimenzióját érdemben megváltoztatná; ha nem, a kormány korai kijelentései kerülhetnek újra napirendre. Addig a brit hatóságok továbbra is nyitva hagynak több lehetséges magyarázatot, és nem közölték, mikorra várható döntés az esetleges vádemelésről.