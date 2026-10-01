Óvadékkal kiengedték a brit légitámaszpont közelében terrorizmus gyanújával elfogott öt férfit

Hétfőn rendőrségi óvadék mellett szabadon engedték azt az öt férfit, akiket a brit légierő, a RAF fairfordi légitámaszpontja közelében vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A terrorelhárítás szerint ez nem zárja le az ügyet, továbbra is vizsgálják őket.