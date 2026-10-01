Andy Burnham szerint „erős jelek” utalnak arra, hogy Iránnak szerepe lehetett a RAF Fairford közelében történt ügyben. Öt brit férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek, majd óvadékkal elengedtek; robbanóanyagot nem, jelentős mennyiségű benzint viszont találtak.
Hétfőn rendőrségi óvadék mellett szabadon engedték azt az öt férfit, akiket a brit légierő, a RAF fairfordi légitámaszpontja közelében vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. A terrorelhárítás szerint ez nem zárja le az ügyet, továbbra is vizsgálják őket.