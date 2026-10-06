Esély egy másik nyelvre

nyelvhasználat;politikai kultúra;Magyar Péter;

2026-10-06 06:00:00 CEST

Magyar Péternek van egy történelmi lehetősége, és van egy történelmi csapdája is. A lehetőség: hogy ne csak kormány- esetleg rendszerváltó legyen, hanem lecserélje a politikai kultúrát is. A csapda: hogy a dominancia nyelvén próbáljon győzni a dominancia ellen – és végül ugyanazt a játszmát játssza, csak más szereposztással.

A magyar politika hajlamos úgy tenni, mintha minden kérdés pusztán belpolitika lenne. Mintha az ország egyedül lebegne a történelemben, és a világ legfeljebb díszletként szolgálna a saját küzdelmeinkhez. Pedig ma háromszintű válságot élünk egyszerre.

Van egy világméretű válság: háborúk, bizonytalanság, gazdasági és technológiai sokkok, a bizalom és a tények eróziója. Van ennek egy európai változata: a kontinens keresi a helyét a nagyhatalmi versenyben, miközben belül is küzd a demokratikus rend, a szociális biztonság és az identitás kérdéseivel. És van ennek egy magyar lenyomata: egy hosszú idő óta megosztott társadalom, amelyben a közélet nyelve túl gyakran a dominancia és a lojalitásvizsga nyelve.

Ha ezt elfogadjuk, akkor rögtön látszik: a politikai stílus nem mellékes. Nem csupán ízlés kérdése. Nem „kommunikációs tréning”. Hanem a társadalmi túlélés egyik eszköztára.

Ha ugyanazt a nyelvtant beszéljük fordított előjellel, legfeljebb szereplőt cserélünk, nem kultúrát. Ezért van szükség egy valóban másik politikai nyelvre: az integráló magatartás nyelvére.

A Fidesz-kormány éveken át háborús metaforákkal szervezte a valóságot. A „mi” erőtér, a „ők” fenyegetés volt. A szuverenitás nem közös felelősség, hanem fegyver. A vita sokszor nem meggyőzés, hanem letolás. Ebben a logikában az ellenzéki reflex is érthetően tükörszerű lett: nagyobb hangerő, dühösebb igazságok, keményebb visszavágás.

Csakhogy a domináns-behódoló politika belső törvénye az, hogy újratermeli önmagát. A dominancia logikáját nem lehet tartósan legyőzni pusztán ellendominanciával.

Az integráló politika nem a konfliktus tagadása. Épp ellenkezőleg: annak felismerése, hogy a konfliktusnak kultúrája van. Hogy egy ország nem attól lesz erős, hogy a győztes mindent elvihet, hanem attól, hogy a vesztesnek sem kell félnie mindentől. Ez nem moralizálás, hanem intézményi józanság.

A magyar válságkép nem választható el az európaitól, az európai pedig a globálistól. Épp ezért minden olyan politika, amely az EU-t következetesen ellenségként, a szuverenitást pedig szövetségi együttműködés nélküli magányként képzelte el, nemcsak belpolitikai zsákutcához vezetett, hanem külpolitikai kockázatot is jelentett. Orbán Viktor nacionalista keretezése ebbe az irányba tolta a közbeszédet – és ezzel az országot olyan erőterekhez kapcsolta, amelyek nem a biztonságot, hanem a kiszolgáltatottságot növelték.

Épp ezért

különösen értékesek azok a magyar példák, amelyek nem a bezárkózásból, hanem a kapcsolódásból építettek politikai erőt.

Bibó István és Göncz Árpád nem azért fontos, mert hibátlan ikonok lennének, hanem mert azt mutatják: a nemzeti önbecsülés és az európai mérce nem egymást kizáró választások. A korszerű magyar politika ereje nem abban áll, hogy falakat emel a világgal szemben, hanem abban, hogy világméretű, európai és magyar szinten egyszerre tud felelős választ adni a félelmekre.

Bibó István azért kulcsfigura, mert nála a demokrácia nem hangulat, hanem felelősség és önismeret. A közösség nem azért marad egyben, mert elég hangosan kiáltja, hogy „egység”, hanem azért, mert képes szembenézni saját félelmeivel, és intézményeket épít a félelmek helyére. Bibó öröksége ma is időszerű: a szabadság nem törzsi tulajdon, hanem közös mérce – és akkor lesz tartós, ha nem személyekre, hanem szabályokra építjük.

Göncz Árpád pedig azért maradt meg sokak emlékezetében, mert megmutatta: a tekintély lehet intézményi és feladat alapú, nem feltétlenül személyi uralom. Államfői szerepfelfogása – minden történelmi korlátjával együtt – azt üzente, hogy az állam nem a győztes tábor tulajdona, hanem közös alkotmányos keret. A mértéktartás nála nem gyengeség volt, hanem fegyelem: annak képessége, hogy a politikai konfliktuson belül is az ország egésze marad a viszonyítási pont.

Nagy Imre 1956-os pillanata egy másik oldalról ad tanulságot. Akkor a nemzeti megszólítás tétje nem pártpolitikai presztízs volt, hanem az ország egyben tartásának történelmi kényszere. A nemzeti egység ott nem szlogen, hanem sorshelyzet volt. Ez ma is emlékeztet: a nemzeti beszéd akkor hiteles, ha nem kizár, hanem összegyűjt – és ha nem fordít hátat sem az emberi, sem az európai mércének.

Magyar Péter választás előtti ereje abban állt, hogy képes volt áttörni a fáradtságot és a beletörődést. Ehhez kellett a konfrontáció. Kellett a rendszer megnevezése, a korrupció elleni felháborodás, a hatalmi nyelv visszafordítása. De egy ponton túl a társadalom nemcsak indulatot, hanem országajánlatot kér. Olyan ajánlatot, amely az igazságérzetet nem bosszúként, hanem intézményi garanciaként fordítja le; amely Európát nem díszletként vagy ellenségként, hanem biztonsági és jogállami keretként kezeli; és amely a „mi”-t nem szűkíti párttáborra, hanem visszatágítja közösséggé.

Magyarország egyszerre élt meg globális, európai és belpolitikai bizalmi válságot. Ebben a helyzetben nem elég azt mondani, hogy „mi vagyunk az erősebbek”. Az is kell, hogy az a közös rend, amelyben a győztesnek nincs joga mindent elvinni, a vesztesnek pedig nem kell mindentől félnie.

Az ország nem pusztán új arcokra, hanem új hangnemre is vágyik. Nem udvariasságra, hanem működő normalitásra.

Nem konfliktusmentességre, hanem konfliktuskultúrára.

Ha Magyar Péter ezt az integráló, európai józanságú politikai nyelvet nemcsak kimondani, hanem gyakorolni is képes, akkor megkapjuk azt a ritka esélyt, hogy a magyar közélet végre ne ugyanazt a játékot játssza újabb és újabb szereposztásban.

A szerző oktatási szakértő.

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