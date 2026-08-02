Churchill szerint „ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze”. Kellett volna javasolnia valamit 60 év utánra is, mert hosszabb ideje úgy érzem, nem szívesen vallanám magam egyetlen politikai irányzat követőjének sem.
Ezek után szellemeskedünk? Jópofizunk? Bármily „hősies” erőfeszítéseket igényel valamelyik sportágban az olimpiára való kijutás, ezt ugyanazzal a szófordulattal illetni, ami ezrek, tízezrek nyomorúságos halálát okozta? Mekkora adag blaszfémia kell ehhez?
Tarasz Kremin szerint mindenki ukrán állampolgár és kész.
Már tárgyalnak a delegációk a kisebbségi vita elsimításáról – mondta lapunknak Olha Sztefanisina miniszterelnök-helyettes, aki normálisnak tartja, ha az ukrajnai magyarok ukránul is megtanulnak.
A szociálpszichológus a választásig még durvább jelenetekre számít.
Dmitro Lubinec választ sem kapott Kozma Ákostól. A kérdés azért is különösen fontos, mert az Orbán-kormány hosszú idő óta kifogásolja az ukrán hozzáállást a kárpátaljai magyar kisebbséghez, főleg, ami az anyanyelvhasználatot korlátozó 2017-es törvényt illeti.
A romani nyelv nemcsak a tanulásukat könnyíti meg, de személyiségük, kultúrájuk és hagyományaik elfogadását is.
Az angol nyelv villámgyorsan fejlődik. Manapság még annál is gyorsabban, mint az elmúlt évszázadokban. A magyar sokkal konzervatívabb.
Mindenkinek joga van a saját nyelvét használva olyan életet élni, amely nem szorítja korlátok közé - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Siketek Világszövetségének 3. nemzetközi konferenciáján pénteken Budapesten.
Nincs mit szépíteni: csehül állunk a nyelvtanulás terén, de maga a nyelvoktatás sincs jobb helyzetben. Reformra lenne szükség, ám a nyelvoktató ipar nehezen mozdul. Pedig vannak új módszerek. De vajon meg lehet tanulni idegen nyelven beszélni több évnyi nyelvtanozás, szómagolás nélkül? Makara György nyelvoktatás-fejlesztő szerint igen. Módszerének sikerét több kísérleti és éles tanfolyamon bizonyította, tapasztalatait nemrégiben megjelent könyvében foglalta össze.
Aggodalmának adott hangot hétfőn az elmúlt napok egyes ukrajnai fejleményeivel kapcsolatban Astrid Thors, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségekért felelős biztosa.