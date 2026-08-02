A nyelvi fürdő jobb, mint a magolás

Nincs mit szépíteni: csehül állunk a nyelvtanulás terén, de maga a nyelvoktatás sincs jobb helyzetben. Reformra lenne szükség, ám a nyelvoktató ipar nehezen mozdul. Pedig vannak új módszerek. De vajon meg lehet tanulni idegen nyelven beszélni több évnyi nyelvtanozás, szómagolás nélkül? Makara György nyelvoktatás-fejlesztő szerint igen. Módszerének sikerét több kísérleti és éles tanfolyamon bizonyította, tapasztalatait nemrégiben megjelent könyvében foglalta össze.