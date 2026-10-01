A Népszava újra átadja a Fejtő Ferenc-díjat

átadás;meghívó;Fejtő Ferenc-díj;2026;

2026-10-01 14:22:00 CEST

Az elismerést 2026-ban is az a szerkesztőségi munkatárs vagy a lapnak publikáló személy kapja, aki a díj névadójának szellemiségéhez méltó munkát végzett.

A Népszava szerkesztősége és kiadója hagyományaihoz híven megemlékezést tart Fejtő Ferenc, a kiváló újságíró és politológus, a Népszava örökös tiszteletbeli főszerkesztője Szent István parkban lévő mellszobránál. Az ünnepség időpontja 2026. október 10., szombat, 11 óra. Köszöntőt mond Tóth Ákos, a Népszava főszerkesztője, felszólal Csunderlik Péter történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa.

Mint minden évben, az elismerést most is annak a szerkesztőségi munkatársnak vagy a lapnak publikáló személynek ítélik oda, aki a díj névadójának szellemiségéhez méltó munkát végzett. Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.

Korábbi díjazottak:

2006 Andrassew Iván író, hírlapíró

2007 Várkonyi Tibor hírlapíró

2008 Szalmás Péter fotóriporter

Róna Péter közgazdász

2009 Veress Jenő hírlapíró

2010 Pápai Gábor karikaturista

2011 Scipiades Erzsébet hírlapíró

2012 Simon Zoltán hírlapíró, rovatvezető

2013 Rónay Tamás hírlapíró

2014 Elekes Éva, a külpolitikai rovat főmunkatársa

2015 Bársony Éva újságíró, filmkritikus

2016 Rónay László József Attila-díjas irodalomtörténész, író

2017 Németh Péter újságíró, főszerkesztő

Gulyás Erika hírlapíró, belpolitikai munkatárs

2018 Sebes György újságíró

2019 Friss Róbert újságíró

2020 Czene Gábor újságíró

2021 Danó Anna újságíró

2022 Halmai Katalin újságíró, a Népszava brüsszeli tudósítója

2023 Szalai Anna újságíró, a Belföld rovat munkatársa

2024 Gál Mária külpolitikai újságíró

2025 Doros Judit újságíró, a Belföld rovat munkatársa