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A Népszava újra átadja a Fejtő Ferenc-díjat

Az elismerést 2026-ban is az a szerkesztőségi munkatárs vagy a lapnak publikáló személy kapja, aki a díj névadójának szellemiségéhez méltó munkát végzett.

A Népszava szerkesztősége és kiadója hagyományaihoz híven megemlékezést tart Fejtő Ferenc, a kiváló újságíró és politológus, a Népszava örökös tiszteletbeli főszerkesztője Szent István parkban lévő mellszobránál. Az ünnepség időpontja 2026. október 10., szombat, 11 óra. Köszöntőt mond Tóth Ákos, a Népszava főszerkesztője, felszólal Csunderlik Péter történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa.

Mint minden évben, az elismerést most is annak a szerkesztőségi munkatársnak vagy a lapnak publikáló személynek ítélik oda, aki a díj névadójának szellemiségéhez méltó munkát végzett. Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.

Korábbi díjazottak:

2006     Andrassew Iván író, hírlapíró

2007     Várkonyi Tibor hírlapíró

2008     Szalmás Péter fotóriporter

              Róna Péter közgazdász

2009     Veress Jenő hírlapíró

2010     Pápai Gábor karikaturista

2011     Scipiades Erzsébet hírlapíró

2012     Simon Zoltán hírlapíró, rovatvezető

2013     Rónay Tamás hírlapíró

2014     Elekes Éva, a külpolitikai rovat főmunkatársa

2015     Bársony Éva újságíró, filmkritikus

2016     Rónay László József Attila-díjas irodalomtörténész, író

2017     Németh Péter újságíró, főszerkesztő

              Gulyás Erika hírlapíró, belpolitikai munkatárs

2018     Sebes György újságíró

2019     Friss Róbert újságíró

2020     Czene Gábor újságíró

2021     Danó Anna újságíró

2022     Halmai Katalin újságíró, a Népszava brüsszeli tudósítója

2023     Szalai Anna újságíró, a Belföld rovat munkatársa

2024     Gál Mária külpolitikai újságíró

2025     Doros Judit újságíró, a Belföld rovat munkatársa

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter intézményi változásokról beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című reggeli hírműsorában. Szóba került Ókovács Szilveszter, Vidnyánszky Attila és Schmidt Mária is.