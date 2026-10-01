A Népszava újra átadja a Fejtő Ferenc-díjat

A Népszava szerkesztősége és kiadója hagyományaihoz híven megemlékezést tart Fejtő Ferenc, a kiváló újságíró és politológus, a Népszava örökös tiszteletbeli főszerkesztője Szent István parkban lévő mellszobránál. Az ünnepség időpontja 2026. október 10., szombat, 11 óra. Köszöntőt mond Tóth Ákos, a Népszava főszerkesztője, felszólal Csunderlik Péter történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa.
Mint minden évben, az elismerést most is annak a szerkesztőségi munkatársnak vagy a lapnak publikáló személynek ítélik oda, aki a díj névadójának szellemiségéhez méltó munkát végzett. Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.
Korábbi díjazottak:
2006 Andrassew Iván író, hírlapíró
2007 Várkonyi Tibor hírlapíró
2008 Szalmás Péter fotóriporter
Róna Péter közgazdász
2009 Veress Jenő hírlapíró
2010 Pápai Gábor karikaturista
2011 Scipiades Erzsébet hírlapíró
2012 Simon Zoltán hírlapíró, rovatvezető
2013 Rónay Tamás hírlapíró
2014 Elekes Éva, a külpolitikai rovat főmunkatársa
2015 Bársony Éva újságíró, filmkritikus
2016 Rónay László József Attila-díjas irodalomtörténész, író
2017 Németh Péter újságíró, főszerkesztő
Gulyás Erika hírlapíró, belpolitikai munkatárs
2018 Sebes György újságíró
2019 Friss Róbert újságíró
2020 Czene Gábor újságíró
2021 Danó Anna újságíró
2022 Halmai Katalin újságíró, a Népszava brüsszeli tudósítója
2023 Szalai Anna újságíró, a Belföld rovat munkatársa
2024 Gál Mária külpolitikai újságíró
2025 Doros Judit újságíró, a Belföld rovat munkatársa