Korábban ki nem adott koncertfelvétel az újra megjelenő R.E.M. albumon

R.E.M.;Michael Stipe;

2026-10-01 18:50:00 CEST

Újra kiadja 25 éve megjelent Reveal című lemezét az R.E.M.. A 2011-ben feloszlott világhírű amerikai rockcsapat mostani kiadványának egy korábban meg nem jelent párizsi koncertfelvétel is része.

A The Black Sessions Revealed című bónuszanyag egy tizenhét számból álló felvétel, amelyet az R.E.M. 2001. május 7-én a Radio France számára készített - írta az amerikai Spin magazin.

A párizsi eseményen az R.E.M., vagyis akkor Michael Stipe (ének), Peter Buck (gitár) és Mike Mills (basszusgitár) a Reveal dalai mellett a zenekar olyan ismert slágereit is eljátszotta, mint a The One I Love, a Losing My Religion és a Man on the Moon.

A szülinapi kiadás nagy felbontású hangot, és 5.1-es térhatású mixeket egyaránt tartalmaz, a Blu-ray-en láthatók Garth Jennings eredeti videoklipjei, amelyek az Imitation of Life-hoz, az All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star)-hoz és az I’ll Take the Rain-hez készültek. A borítót a negyedszázados évfordulóra Chris Billheimer tervezte újra, a kiadványt egy 32 oldalas, keményborítós könyvbe csomagolták, amely archív fotókat és új kísérőszöveget tartalmaz. Utóbbiakat Birgit Fuss újságíró írta, és Stipe, Buck és Mills friss megjegyzései egészítik ki.

Az eredetileg tizenkét dalt tartalmazó Reveal 25. évfordulós kiadása november 20-án érkezik a Craft Recordings gondozásában, és 2CD+Blu-ray, valamint digitális formátumban lesz elérhető. A The Black Sessions anyagát dupla vinyl verzióban külön is meg lehet majd vásárolni.

A 2001 májusában kiadott Reveal az R.E.M. tizenkettedik stúdióalbuma volt, amelynek Pat McCarthy volt a producere. A lemez a kísérleti vizekre evező, 1998-as Up című korongot követte, amelyen már nem játszott a zenekarból kilépett alapító tag, a dobos Bill Berry.

"Nem terveztünk vidám nyári lemezt, a Reveal mégis az lett" - írta Mike Mills az új megjelenéshez. Michael Stipe azt idézte fel, hogy a hideg Dublinból érkezve a napfényes tengerparton fejezte be a lemezt három olyan dallal, mint a Disappear, az I’ve Been High és az Imitation of Life.

A korábbi R.E.M.-lemezekkel ellentétben a Reveal megjelenését nem követte hagyományos turné, ehelyett a csapat Scott McCaughey gitárossal, Ken Stringfellow billentyűssel és Joey Waronker dobossal kiegészülve néhány promóciós fellépést vállalt. A párizsi fellépés ezek egyike volt, így ritka dokumentációja a lemez akkori élő eljátszásának. "Dögös felvétel sok olyan dallal, amelyeket nem igazán játszottunk sokat élőben" - fogalmazott Peter Buck.

A Reveal vegyes kritikákat kapott 2001-ben, ennek ellenére vezette a brit albumlistát, sok más európai országban hasonlóan szerepelt, Amerikában pedig a hatodik helyig jutott a Billboard 200-on.

A zenekar háromszor lépett fel Magyarországon, 1999-ben a budapesti Kisstadionban, 2005-ben a Papp László Budapest Sportarénában és 2008-ban a Sziget Fesztiválon. Utóbbi két koncerten a Reveal albumról az Imitation of Life című dal hangzott el.

Az 1980-ban alakult együttes 2011-ben jelentette be hivatalosan a feloszlását. Két évvel ezelőtt a Dalszerzők Hírességek Csarnokába való beiktatásuk után egy meglepetésszerű akusztikus előadásban eljátszották a Losing My Religion című slágerüket.