Térképen és grafikonokon tették közzé az elmúlt öt év NKA-támogatásait

támogatás;Miniszterelnökség;Nemzeti Kulturális Alap;transzparencia;

2026-10-01 17:58:00 CEST

2021 és 2026 között 19,1 milliárd forintot ítéltek meg a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma neve alatt, további 13,8 milliárdot pedig egyedi miniszteri döntésekkel.

Interaktív felületen tette közzé a Miniszterelnökség a Nemzeti Kulturális Alap 2021 és 2026 között megítélt támogatásainak korábban is nyilvános adatait.

A kormányzati oldal térképeken és grafikonokon mutatja meg, mely szervezetek és magánszemélyek milyen összeghez jutottak, illetve a támogatás a nyilvános NKA-adatokban mely kollégium vagy döntéshozó döntéseként szerepel.

A közzétett összesítés alapján a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma neve alatt 19,1 milliárd forint támogatást ítéltek meg az érintett időszakban, további 13,8 milliárd forint pedig egyedi miniszteri döntéssel jutott a kedvezményezettekhez. A két támogatási forma együttesen az öt év alatt megítélt NKA-források mintegy harmadát tette ki.

A kormányzati közlés hangsúlyozza, hogy a két kategória nem a tényleges döntéshozó személye szerint válik el egymástól. Az ügyészségi gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt megjelenő támogatások egy részéről valójában Hankó Balázs korábbi kultúráért felelős miniszter, illetve esetlegesen mások határoztak.

2026 nyarán indult nyomozás a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának felhasználása miatt. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az alap vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint a pénz egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.

A Miniszterelnökség külön jelezte: önmagában az, hogy valaki NKA-támogatást kapott, nem jelent jogsértést vagy szabálytalanságot. A tárca szerint az átvilágítások, a lakossági bejelentések és a nyilvánosságra került információk indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy milyen szempontok alapján osztották el a támogatásokat, és a döntéshozatal minden esetben megfelelt-e a jogszabályoknak és az NKA céljainak.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, az NKA-botrány tavasszal robbant ki, miután nyilvánossá vált, hogy a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között mintegy 17 milliárd forint támogatásról döntött, miközben ezekről az NKA Bizottságát nem tájékoztatták. A testületnek Hankó Balázs akkori kulturális és innovációs miniszter több közeli munkatársa is tagja volt. Az ügy miatt feljelentés született, Tarr Zoltán pedig májusban belső vizsgálatot indított, és felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, az NKA és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját. Júniusban hat embert vettek őrizetbe, köztük Bús Balázs korábbi NKA-alelnököt és Ughy Attilát, az ideiglenes kollégium elnökét. Hankó Balázs később azt mondta, a támogatási döntésekkel kapcsolatban kormányzati döntést hajtott végre.