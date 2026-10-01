Magyar Péter: Egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap Budapest, ismét megkezdi működését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa

Budapest;megállapodás;Karácsony Gergely;Magyar Péter;

2026-10-01 15:42:00 CEST

A főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését 50-50 százalékos állami-fővárosi finanszírozásra állítanák át.

Egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatással rendeznék Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit – közölte szerda délutáni Facebook-posztjában a kormányfő.

Magyar Péter azt írta, a fővárossal folytatott tárgyalásokon Budapest legsürgetőbb pénzügyi problémáiról is megállapodtak. A tervek között szerepel a jövő évi szolidaritási hozzájárulás érdemi csökkentése is, miközben a főváros működését úgy alakítanák át, hogy a jelenlegi hiány ne termelődjön újra évről évre, a fővárosi és agglomerációs közösségi közlekedést egységesebb szervezéssel és kiszámítható, fele-fele arányú állami-fővárosi finanszírozással működtetnék.

Emellett regionális közlekedési térséget is létrehoznának Budapest és az agglomeráció összekapcsolásával. A tárgyalásokon szó volt a fővárosi utak felújításának és karbantartásának tartós finanszírozásáról, a parkolási rendszer fővárosi szintű egységesítéséről, valamint a közlekedési és közterületi beruházások összehangolásáról. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy ismét megkezdi működését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A fórumon a kormány és a főváros rendszeresen egyeztetne Budapest finanszírozásáról, közlekedéséről, útjairól, közterületeiről és fejlesztéseiről.

A további feladatok között a lakhatási válság kezelését, a fővárosi utak állapotának javítását és a közösségi közlekedés korszerűsítését nevezte meg.

Az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) első ülése után tartott sajtótájékoztatón a főpolgármester a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint arról beszélt, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban (BKK), és 50 százalékban finanszírozza is a cég működését. Karácsony Gergely a döntést azzal indokolta, hogy Budapest és az agglomeráció egységes társadalmi és gazdasági központja Magyarországnak, egy szív és egy lélek, így a jövőben a főváros és az állam - a regionális BKK létrehozásával - együtt dönt és közösen finanszírozza a régió közösségi közlekedését.

Karácsony Gergely elmondta, az FKT ülésén megállapodás született arról, hogy a kormány egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek - mondta a főpolgármester, majd hozzátette: a támogatással nagyon nehezen, vérrel és verítékkel, de zárni tudják majd az évet.

Karácsony Gergely hangsúlyozta azt is: nem olyan megállapodást akartak kötni, amely csak év végig szól, a következő évekre is tettek vállalásokat. Beszámolt arról, hogy az állam részéről ígéretet kaptak a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, de ennek mértékéről még nem állapodtak meg, a főváros pedig vállalta, hogy jövőre további 20 milliárd forintot takarít meg a működési kiadásaiban.

A főpolgármester közölte azt is, hogy egységesítik a budapesti parkolást. Mint mondta, elkötelezték magunkat az iránt, hogy a fővárosi parkolás fővárosi önkormányzati feladat legyen.

Karácsony Gergely kiemelte: a közútkezelés a főváros feladata, és mégis a parkolási bevételek szinte teljes mértékben a kerületeknél vannak. Egy egységes fővárosi parkolási rendszert a legmodernebb technológiákkal és az ehhez szükséges jogszabályi változások meglépése után a főváros sokkal hatékonyabban tud üzemeltetni - jelentette ki. A parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának orvoslására szeretnénk használni - tette hozzá. Egy budapesti útalapot hoznak majd létre a befolyó pénzből, amelyet csak és kizárólag a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő utak felújítására fordítanak majd - közölte.

Szerinte ha hatékonyabb üzemeltetéssel növelni tudják a parkolási bevételeket, akkor meg tudják tízszerezni Budapesten az útfelújításra szánt eddigi forrásokat. Emellett nyitottak a párbeszédre arról, hogy hogyan használják fel ezeket a forrásokat - jegyezte meg a főpolgármester. Úgy fogalmazott: „Budapestnek nem politikusai vannak, hanem lakói, és (...) ez az üzemeltetési rendszer sokkal több forrást fog biztosítani a budapesti úthálózat javítására, és összességében minden budapesti polgár megelégedettségére fog szolgálni”.

Karácsony Gergely megismételte: az elmúlt évek kormányzati megszorításai miatt rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került a főváros. És ezt a szolidaritási hozzájárulás „hazug rendszerével vitte végig” az előző kormányzat. Mai reálértékben számolva ez nagyjából közel 400 milliárd forint - mondta. A főpolgármester a sajtótájékoztató kezdetén úgy fogalmazott: „véget ért az a korszak, amikor a magyar kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát. Véget ért az a korszak, amikor a kormány nem fejleszteni, hanem megfojtani akarta Budapestet. És véget ért az a korszak, amikor nem volt érdemi párbeszéd, nem volt közös gondolkodás arról, hogy hogyan tudjuk naggyá tenni Budapestet, és Budapest fejlődésén keresztül egész Magyarországot” - fogalmazott a politikus.