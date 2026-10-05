Mindörökké ÁVH!

Fidesz;AVH;propaganda;Unger Anna;id. Orbán Győző;

2026-10-05 06:00:00 CEST

„Unger Anna Róza (Budapest, 1980. június 10. –) magyar politológus, egyetemi oktató. Unger Anna 2026. szeptember 1-től a civilizált, alkotmányos hatalommegosztási hagyományok alapján működő jogállamokban ismeretlen, példátlan jogkörű Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a köznyelvben csak új ÁVH-nak nevezett hivatal elnöke.”

Így kezdődik a Fidesz által készített Unger-pályarajz, amely teljes terjedelemben a párt honlapján olvasható.

Felhívom a figyelmet, hogy a NVVH-t a köznyelv nem nevezi új ÁVH-nak, ezt a minősítést kizárólag Orbán és csahos galerija sulykolja.

Néhány részlet a honlapról:

• „Fizetése (Unger Annáé - D. F.) a mindenkori bírói illetményalap hétszerese, jelenleg havi bruttó 5 017 810 forint, azaz évente több mint 60 millió forint.” Ez az összeg természetesen nem kevés. Összehasonlításul csak annyit, hogy a közpénzt szóró (már megszüntetett) Szuverenitásvédelmi Hivatal exelnöke (Lánczi Tamás) 2024-ben havonta bruttó 5 483 520 forintot keresett, ami persze a Fidesz berkeiben senkit nem zavart.

Mint ahogy az sem, hogy a kiemelten magas fizetésben részesülő Lánczi és két vezető társa arcátlan módon költött számos privát célra, amelynek egyik eszköze a VIP-bankkártya volt. Kiderült, hogy a háromfelelős vezető 2024 májusa és 2026 áprilisa között összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használt úgynevezett VIP-bankkártyát.

• „Unger Anna a baloldal háttérvilágából érkezett az új ÁVH élére.”

• „Az új ÁVH élére történő kinevezésekor az ELTE TÁTK docense…”

• „Az új ÁVH élére történő jelölését kritizálta az Akadémiai Dolgozók Fóruma…”

• „Unger az új ÁVH élére egy vitatott folyamat végeredményeként került…”

• „Az Országgyűlés augusztus 28-án az új ÁVH-nak csak az elnökét és nyomozati elnökhelyettesét választotta meg…”

Ebből a rövid felsorolásból is jól érzékelhető, hogy a bukott brigád kommunikációs stábja nem túl fantáziadús, mivel

az Unger Annát bemutató rövid Fidesz-iromány összesen 9 alkalommal használja az „új ÁVH” szóösszetételt, háromszor említi Gyurcsány Ferencet,

de felvillan az anyagban Bajnai Gordon, Hadházy Ákos és Hallerné Nagy Anikó neve is.

Egy tárgyszerű pályarajzban a jelölt, illetve a vezető szakmai életútját illik felvázolni, és nem elegáns más személyek tevékenységével foglalkozni. A bukott párt kétségbeesését mutatja, hogy a nem létező Államvédelmi Hatóság általi lehallgatással stresszelik a népet, és ÁVH-s cégelkobzással fenyegetik a vállalkozókat. Annyira nagy a baj, hogy már az ideiglenesen hazánkban állomásozó – és mindenre kapható - Deutsch Tamást is bevetették az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elleni harcba.

Seszták Miklós és Hankó Balázs letartóztatása azt jelzi, hogy napjainkban sem a képviselői mandátum, sem a volt miniszteri státusz nem nyújt védelmet, ha kellő számú és megfelelő minőségű bizonyíték áll rendelkezésre a büntető eljárás megkezdéséhez.

Nem véletlen, hogy a két politikus (Seszták, Hankó) szabadságának korlátozása és az ÁVH Fidesz-honlapon való „újraélesztése” szinte azonos időpontban történt.

Az ártatlanság vélelme természetesen mindkettőjüket megilleti, de azért nagy a valószínűsége annak, hogy ez a két ügy majd vádemeléssel végződik és bírósági szakaszba kerül. A lúzerkirály Hankó esetében szinte biztos vagyok ebben, mivel a közzétett dokumentumok elég erősnek és hitelesnek látszanak a tiltott pártfinanszírozás és a hűtlen kezelés igazolásához, de a rafkós Seszták esete is súlyos minősítést kapott (hivatali vesztegetés).

És gyorsan tegyük hozzá: bizonyára más politikusok, volt miniszterek és parlamenti képviselők is megijedhettek a Tisztítótűz lángjának gyors terjedésétől. Ezt a Fideszben azonnal észlelték, erre találta ki válaszul és ellensúlyozásul az Orbán-brigád az új ÁVH-sztorit.

Az ÁVH-figyelő szolgálattal való Fidesz-fenyegetés szerintem nem lesz hatásos, mivel a magyar társadalom jelentős része ma már nem az ÁVH, hanem a Fidesz-kormány bűnös üzelmeire kíváncsi. Sokan talán nem is tudják, hogy mit jelent, mit takar a három betű. Nagyapáink és apáink megélték az 1948-1956 közötti korszakot, így a hírhedt Hatóságról bizonyára Orbán Viktor is hallott egykor MSZMP-funkcionárius édesapjától. Orbán Győzőnek ráadásul kőbányái is vannak, amelyekben mindig szükség van szorgos munkáskezekre. Így aztán a közös gondolkodás eredménye az lehet, hogy jönnek a lehallgatások, a meghurcolások, a letartóztatások, majd irány a kőbánya: azaz feltámadt az ÁVH! Tényleg?

A szerző közgazdász.

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