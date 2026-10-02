Először nyertek Klopp-pal a németek, Ronaldo nélkül győztek a portugálok

A németek találatain Tom Bischof, illetve Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Florian Wirtz osztozott. Klopp harmadik találkozóján irányította a németeket, akikkel egy-egy döntetlen és vereség után először diadalmaskodott.
A csoport másik meccsén a görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek a szintén liverpooli Virgil van Dijk, illetve Tijjani Reijnders góljaival egyenlítettek.
A 4. csoportban Wales némi meglepetésre 2-1-re nyert a vendég, és a 46. perctől emberhátrányban játszó norvégok ellen, míg a portugálok - immár az edzőtáborból szerdán távozott Cristiano Ronaldo nélkül - 4-2-re verték Koppenhágában a dánokat.
„Semmi olyan nincs, ami miatt a játékosok ne akarnának velem dolgozni – jelentette ki Jorge Jesus szövetségi kapitány Ronaldo kapcsán.
– A történtek nem osztották meg a társaságot, nem osztottak meg minket és nem is fognak megosztani. Magas színvonalú játékkal arattunk egy nagyszerű győzelmet. Ez sokkal fontosabb annál, ami történt korábban” – tette hozzá.
Debrecenben az izraeli csapat 0-0-s döntetlenre végzett Koszovóval a B divízióban. Ugyanebben a csoportban Írország otthon 2-2-es döntetlent játszott Ausztriával. A meccset rövid időre félbeszakították, mert sok szurkoló teniszlabdákat dobált a gyepszőnyegre. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy az ír válogatott ismét pályára lép - vasárnap a vajdasági Topolyán - Izrael ellen.
Nemzetek Ligája, 3. forduló:
A divízió, 2. csoport:
Görögország-Hollandia 2-2 (2-0)
Németország-Szerbia 2-0 (1-0)
Az állás: 1. Görögország 7 pont, 2. Hollandia 5, 3. Németország 4, 4. Szerbia 0
A divízió, 4. csoport:
Wales-Norvégia 2-1 (1-1)
Dánia-Portugália 2-4 (1-2)
Az állás: 1. Portugália 9 pont, 2. Dánia 3 (6-7), 3. Norvégia 3 (5-6), 4. Wales 3 (2-4)
B divízió, 3. csoport:
Írország-Ausztria 2-2 (2-0)
Izrael-Koszovó 0-0 (0-0)
Az állás: 1. Ausztria 7 pont, 2. Írország 4 (5-3), 3. Koszovó 4 (2-3), 4. Izrael 1
D divízió, 1. csoport:
Málta-Gibraltár 1-1 (0-0)
Az állás: 1. Málta 4 pont, 2. Gibraltár 2, 3. Andorra 1
D divízió, 2. csoport:
Azerbajdzsán-Liechtenstein 0-0
Az állás: 1. Litvánia 4 pont, 2. Azerbajdzsán 2, 3. Liechtenstein 1