Először nyertek Klopp-pal a németek, Ronaldo nélkül győztek a portugálok

Németország;Portugália;Jürgen Klopp;Cristiano Ronaldo;Nemzetek Ligája;

2026-10-02 10:39:00 CEST

Első sikerét aratta Jürgen Klopp szövetségi kapitányi időszakában a német labdarúgó-válogatott, amely Münchenben 2-0-ra nyert Szerbia ellen a Nemzetek Ligája A divíziójában.

A németek találatain Tom Bischof, illetve Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Florian Wirtz osztozott. Klopp harmadik találkozóján irányította a németeket, akikkel egy-egy döntetlen és vereség után először diadalmaskodott.

A csoport másik meccsén a görögök hiába vezettek odahaza 2-0-ra a hollandok ellen, a vendégek a szintén liverpooli Virgil van Dijk, illetve Tijjani Reijnders góljaival egyenlítettek.

A 4. csoportban Wales némi meglepetésre 2-1-re nyert a vendég, és a 46. perctől emberhátrányban játszó norvégok ellen, míg a portugálok - immár az edzőtáborból szerdán távozott Cristiano Ronaldo nélkül - 4-2-re verték Koppenhágában a dánokat.

„Semmi olyan nincs, ami miatt a játékosok ne akarnának velem dolgozni – jelentette ki Jorge Jesus szövetségi kapitány Ronaldo kapcsán.

– A történtek nem osztották meg a társaságot, nem osztottak meg minket és nem is fognak megosztani. Magas színvonalú játékkal arattunk egy nagyszerű győzelmet. Ez sokkal fontosabb annál, ami történt korábban” – tette hozzá.

Debrecenben az izraeli csapat 0-0-s döntetlenre végzett Koszovóval a B divízióban. Ugyanebben a csoportban Írország otthon 2-2-es döntetlent játszott Ausztriával. A meccset rövid időre félbeszakították, mert sok szurkoló teniszlabdákat dobált a gyepszőnyegre. A tüntetők az ellen tiltakoztak, hogy az ír válogatott ismét pályára lép - vasárnap a vajdasági Topolyán - Izrael ellen.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 2. csoport:

Görögország-Hollandia 2-2 (2-0)

Németország-Szerbia 2-0 (1-0)

Az állás: 1. Görögország 7 pont, 2. Hollandia 5, 3. Németország 4, 4. Szerbia 0

A divízió, 4. csoport:

Wales-Norvégia 2-1 (1-1)

Dánia-Portugália 2-4 (1-2)

Az állás: 1. Portugália 9 pont, 2. Dánia 3 (6-7), 3. Norvégia 3 (5-6), 4. Wales 3 (2-4)

B divízió, 3. csoport:

Írország-Ausztria 2-2 (2-0)

Izrael-Koszovó 0-0 (0-0)

Az állás: 1. Ausztria 7 pont, 2. Írország 4 (5-3), 3. Koszovó 4 (2-3), 4. Izrael 1

D divízió, 1. csoport:

Málta-Gibraltár 1-1 (0-0)

Az állás: 1. Málta 4 pont, 2. Gibraltár 2, 3. Andorra 1

D divízió, 2. csoport:

Azerbajdzsán-Liechtenstein 0-0

Az állás: 1. Litvánia 4 pont, 2. Azerbajdzsán 2, 3. Liechtenstein 1