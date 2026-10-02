Kerkez Milos és édesapja is felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára

Kerkez Milos;

2026-10-02 13:53:00 CEST

Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott védőjátékosa is felkerült a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő honlap listájára – írta pénteken a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A Liverpool FC balhátvédjét a múlt pénteki Magyarország-Ukrajna (0-1) Nemzetek Ligája-mérkőzés után listázták.

A meccs feszült hangulatú záró részében, a vendégcsapat játékosának, Olekszandr Nazarenkónak a kiállítása után összetűzés alakult ki a pályán, a két csapat játékosai összeakaszkodtak, amely során Kerkez többek között összeszólalkozott Viktor Cihankovval, az ukrán válogatott középpályásával, s az incidens nyomán mindketten sárga lapot kaptak.

A mérkőzést követően Kerkez édesapja a közösségi médiában, Instagram-oldalán megosztott egy felvételt az esetről, a videó alá pedig az orosz AK-47 nevű rapcsapat „Russian Paradise” című számát vágta be. A dalválasztás és a poszt ukrán részről hatalmas felháborodást váltott ki, a Mirotvorec oldal pedig ezután azzal a váddal tette fel a labdarúgót - és apját is - a listájára, hogy „támogatja az orosz agressziót”.

A magyar válogatott ma este hazai környezetben Grúzia ellen lép pályára, majd jövő hétfőn ismét Ukrajna ellen játszik Nagyszombatban.