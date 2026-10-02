Forma-1: Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

Forma-1;Malajzia;Bahreini Nagydíj;

2026-10-02 12:26:00 CEST

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb az év elejéről elhalasztott és most Malajziában sorra kerülő Forma-1-es Bahreini Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

Meglepetésre Charles Leclerc volt a leggyorsabb a második pénteki szabadedzésen Sepangban. A Ferrari monacói pilótája egy tizeddel utasította maga mögé Isack Hadjart (Red Bull), a címvédő Lando Norris (McLaren) lemaradása már 14 század volt.

A pénteki első szabadedzésen leggyorsabb Max Verstappen - akinek szerdán volt a születésnapja - ezúttal két és fél tized hátránnyal zárt, ugyanakkor a többiekkel ellentétben nem a lágy, hanem a valamivel lassabb közepes abroncsokon rótta a köröket.

A vb-pontversenyben éllovas Mercedesek lemaradása mintegy fél másodperc volt, azonban Andrea Kimi Antonelli és George Russell is csak a tréning elején használta a lágy abroncsokat.

Folytatás szombaton 6.30-tól a harmadik tréninggel, 10 órától pedig már majd az időmérő következik. A vasárnapi futam pedig 9-kor rajtol.