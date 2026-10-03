Fidesz;ellenzék;börtön;Népszava;elszámoltatás;Podcast;

2026-10-03 06:45:00 CEST

Börtönből nehéz lesz lájkversenyt nyernie a Fidesznek

Az orbáni botladozás a Tisza számára egyben annak is a garanciája, hogy a Mi Hazánk nem tud monopolhelyzetbe kerülni a szélsőjobbon, az új, érdemi ellenzéknek már a parlamenten kívülről kell érkeznie. Podcast.