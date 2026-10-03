Börtönből nehéz lesz lájkversenyt nyernie a Fidesznek

Nagy tolongás alakult ki az elmúlt napokban a feszület körül, miután mind Hankó Balázs, mind pedig Pócs János is áldozatnak érzi és már feszületen látja magát, azonban erősen kérdéses, hogy a választókat érdekli-e az a szenvelgés, amelyet a Fidesz rendez az elszámoltatás miatt. Podcast. Mindenesetre a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője, Horváth Gábor megbízott főszerkesztő és Varga Dóra főszerkesztő-helyettes Batka Zoltán műsorvezetővel azon is rágódott, hogy Orbán Viktor feltűnően ostobára hangolt politikája valami bizarr szerepjáték, vagy a Fidesz eddig is ilyen volt, csak amikor hatalomban voltak, kevésbé tűntek fel a kétbalkezességek.
Ugyanakkor az orbáni botladozás a Tisza számára egyben annak is a garanciája, hogy a Mi Hazánk nem tud monopolhelyzetbe kerülni a szélsőjobbon, a parlamenten kívülről kell érkeznie az új, érdemi ellenzéknek.