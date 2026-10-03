Komjáthi Imre marad az MSZP elnöke

MSZP;tisztújítás;Komjáthi Imre;

2026-10-03 13:22:00 CEST

A párt belső szavazásán ellenfele Lovasi Gábor volt.

Ismét Komjáthi Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt (MSZP) - közölte szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében a parlamenten kívüli párt.

A közlemény szerint a szavazás szeptember 28. és október 2. között zajlott online módon, az előzetesen regisztrált tagok csaknem 70 százalékának részvételével. A párt helyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáthi Imre a szavazatok 73,3 százalékát, azaz 318 voksot kapott, Lovasi Gábort pedig 116-an támogatták, a szavazók 26,7 százaléka.

Az MSZP elnöki feladatait ezzel 2028-ig látja el Komjáthi Imre. A párt országos vezetését a következő kétéves időtartamra az MSZP 2026. október 17-ei tisztújító kongresszusa választja meg - közölték, majd azt írták, az MSZP feladata egy 21. századi baloldali ajánlat megfogalmazása.