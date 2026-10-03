EU-biztosi állásfoglalást kért a Magyar-kormány „önkényuralma” miatt a Fidesz és a KDNP

uniós biztos;Fidesz-KDNP;önkény;Michael McGrath;Magyar-kormány;

2026-10-03 12:07:00 CEST

A két bukott kormánypárt szerint a tiszás parlamenti többség alkotmányos puccsot hajtott végre és eltávolították a „független” közjogi tisztségviselőket.

Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány „önkényuralmi” lépéseiről a Fidesz és a KDNP - olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében.

A Michael McGrath-nak, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP-képviselők azt írták, hogy „a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”. Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek „minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban” - közölték.

A levélben úgy fogalmaztak, hogy a tiszás parlamenti többség „alkotmányos puccsot hajtott végre”. Ennek elemeként említették, hogy az Országgyűlés meghatározta, hány évig lehet valaki parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, illetve eltávolította Sulyok Tamás korábbi államfőt a hivatalából. Magyar Péter miniszterelnök „többszöri durva politikai nyilatkozatával, folyamatos nyomásgyakorlásával” lemondásra kényszerítették a legfőbb ügyészt. Személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotással eltávolították hivatalából az Alkotmánybíróság elnökét és a testület számos tagját - írták.

Kifogásolták azt is, hogy a parlament nem szavazta meg a médiatanácsba delegált fideszes és KDNP-s jelölteket. Hozzátették, a miniszterelnök Facebook-kommentekben távolít el neki nem tetsző szerkesztőket a közmédiából, akiket aztán a miniszterelnöki posztokat követően biztonsági őrökkel vezettetnek ki a munkahelyükről. Szóltak arról is, hogy az ügyészség nyomozói „törvénytelenül lefoglalták” a Fidesz és parlamenti képviselőcsoportjának szervereit.

A hatósági művelet nyilvánvaló célja az volt, hogy ellehetetlenítse a legnagyobb ellenzéki párt mindennapi tevékenységét és belső kommunikációját - állították a levélben. Az ellenzéki EP-képviselők nehezményezték továbbá a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, amelyet levelükben „politikai rendőrségként funkcionáló szervezetként” minősítettek, azt állítva, hogy annak célja koncepciós eljárások indítása a Tisza Párt és Magyar Péter politikai utasításai alapján.

A hivatal bármely ügyben illetékesnek nyilváníthatja magát, és folyamatban lévő ügyeket korlátozás nélkül átvehet más igazságügyi szervektől vagy hatóságoktól. Döntései ellen nincs valódi jogorvoslat - olvasható a levélben. Úgy folytatták, ez a „politikai rendőrség” arra is jogosult, hogy bárkit megfigyeljen, lehallgasson, valamint korlátozás nélkül gyűjtsön bárkiről adatokat, valamennyi személyes adatot tartalmazó állami és piaci nyilvántartáshoz korlátozás nélkül hozzáférhet és korlátozás nélkül összekapcsolhatja a bármilyen módon megszerzett személyes adatokat - közölték.

Magyar Péter személyes utasításaira a hatóságok mondvacsinált okokkal koncepciós eljárást indítottak két volt fideszes miniszterrel szemben - írták Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatásáról. Az EP-képviselők hangsúlyozták, várják az uniós biztos állásfoglalását, majd azt is értésre adták, hogy milyen állásfoglalást várnak: mint írták, „kitérő válasza” annak nyilvánvaló beismerése lenne, hogy a Tisza-kormány demokráciát korlátozó lépései az Európai Bizottság támogató hallgatásával és ösztönzésére történnek.