Sanghajban sem indul Sinner, Zverev világelső lehet

tenisz;

2026-10-03 14:16:00 CEST

A hónapok óta térdsérüléssel bajlódó Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő sanghaji tenisztornától, így elveszítheti első helyét a világranglistán.

„Sajnos idén mégsem tudok pályára lépni Sanghajban, ahogyan azt reméltem. Mindig örömmel játszom a sanghaji közönség előtt, de erre ezúttal nem lesz lehetőségem.” – írta közösségi oldalán az olasz sztár.

A 25 éves Sinner egyetlen tornán sem indult a wimbledoni diadala óta, kihagyta a teljes észak-amerikai kemény pályás szezont, köztük a US Opent, és lemondta a szereplését a most zajló pekingi tornán is.

Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis ha a német Alexander Zverev mindkét kínai versenyen elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést.