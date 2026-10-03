Forma-1;Malajzia;időmérő;Bahreini Nagydíj;

Verstappen kemény tempót diktált

Verstappen idén először pole pozícióban

A Red Bull négyszeres világbajnoka volt a leggyorsabb az év elejéről elhalasztott és most Malajziában zajló Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérőjén.

Idén először indulhat az első rajtkockából Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája, aki jelentős fölénnyel nyerte a szombati időmérőt Sepangban. A holland pilóta három tizeddel utasította maga mögé a második Lewis Hamiltont (Ferrari).

Verstappen csapattársa, a francia Isack Hajdar a harmadik legjobb időt autózta, azonban öt rajthelyes büntetést kapott, miután autója túllépte a 2026-ra engedélyezett erőforrás-komponensek számát. Így a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) indulhat majd a második sorból.

A harmadikat a McLaren sajátította ki, a címvédő Lando Norris mindössze öt ezreddel volt gyorsabb csapattársánál, Oscar Piastrinál. A Mercedes hiába érkezett fejlesztésekkel Sepangba, George Russell több mint hét tizeddel maradt le Verstappentől, így csak az élmezőny végén zárt.

A vasárnapi 62 körös futam 9 órakor veszi majd kezdetét.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

2. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

4. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

6. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

7. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Oliver Bearman (brit, Haas)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

11. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint taktikai szempontból a magyar labdarúgó-válogatott játékosai az elsőtől az utolsó pillanatig betartották a megbeszélteket a vendég georgiai csapat ellen aratott 1-0-s siker alkalmával a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.