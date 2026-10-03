Verstappen idén először pole pozícióban

Idén először indulhat az első rajtkockából Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája, aki jelentős fölénnyel nyerte a szombati időmérőt Sepangban. A holland pilóta három tizeddel utasította maga mögé a második Lewis Hamiltont (Ferrari).
Verstappen csapattársa, a francia Isack Hajdar a harmadik legjobb időt autózta, azonban öt rajthelyes büntetést kapott, miután autója túllépte a 2026-ra engedélyezett erőforrás-komponensek számát. Így a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) indulhat majd a második sorból.
A harmadikat a McLaren sajátította ki, a címvédő Lando Norris mindössze öt ezreddel volt gyorsabb csapattársánál, Oscar Piastrinál. A Mercedes hiába érkezett fejlesztésekkel Sepangba, George Russell több mint hét tizeddel maradt le Verstappentől, így csak az élmezőny végén zárt.
A vasárnapi 62 körös futam 9 órakor veszi majd kezdetét.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
2. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
4. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
5. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
6. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
8. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Oliver Bearman (brit, Haas)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
11. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)