Büntetőfékezett, majd fegyvert fogott a másik autósra egy részeg sofőr az M44-es autóúton

rendőrség;fegyver;büntetőfékezés;

2026-10-03 16:02:00 CEST

Amúgy meg jogosítványa sem volt, úgyhogy van miért számot adnia a rendőrségnek.

Őrizetbe vett a rendőrség egy ittasan, jogosítvány nélkül vezető férfit, aki büntetőfékezett az M44-es autóút Békés megyei szakaszán, majd fegyvert fogott egy másik autó sofőrjére - számolt be a hatósági honlapon a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint két autós között „nézeteltérés” alakult ki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán péntek este. Előzési manőverek közben az egyik járművezető kétszer indokolatlanul, intenzíven fékezett a másik előtt. A lassításra kényszerített sofőr megpróbált kitérni a helyzetből, visszasorolt a szélső sávba, ekkor egymás mellé kerültek. Szóváltás alakult ki közöttük és a fékező fegyvert fogott a másik kocsi sofőrjére. Az utóbbi autós a legközelebbi pihenőhelynél megállt és hívta a rendőrséget. Személyi sérülés nem történt, de fennállt a veszélye - olvasható a közleményben.

Mint közölték, azonnal több rendőri egység indult a gyorsforgalmi útra, a büntetőfékezőt a megyei rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának motoros rendőrei Békéscsaba határában feltartóztatták, majd kollégáik előállították a Békéscsabai Rendőrkapitányságra. Nem egyedül volt a kocsiban, vele utazott a felesége és két gyereke is.

Felmerült a gyanú, hogy a budapesti férfi ittasan vezetett, őrizetbe vették és közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás. A történteket tetézte, hogy a büntetőfékezőnek érvényes jogosítványa sincs, ugyanis korábban a közlekedési előéleti pontjainak a száma elérte a 18-at, így azt már akkor bevonták. Az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárás indult ellene. A rendőrök vizsgálják az eset részleteit, körülményeit, a gumilövedékes fegyvert lefoglalták.