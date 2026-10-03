Utolsó másodpercekben szerzett góllal győzött a Ferencváros, őrzi makulátlan mérlegét a Győr is

Ferencváros;női kézilabda Bajnokok Ligája;CSM Bucuresti;

2026-10-03 19:45:00 CEST

A Ferencváros 24-23-ra nyert a Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét is foglalkoztató CSM Bucuresti ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton. A Győri ETO pedig 36-32-re verte a román Gloria Bistritát.

A találkozó eleje szorosan alakult, 4-4 után azonban egy hármas sorozattal ellépett a házigazda. Faluvégi Dorottya gólja akadályozta meg a további távolodást. Ezzel együtt is tartani tudta vezetését a remekül védekező Ferencváros a magas tempó mellett, még úgy is, hogy kettős emberhátrányban zárta az első játékrészt és kezdte a másodikat.

A szünet után növelni tudta a különbséget a Ferencváros (14-11), innen azonban visszazárkózott és az egyenlítésre is volt esélye az előző szezonban BL-bronzérmes román együttesnek, ám Anna Kristensen kulcsfontosságú pillanatokban bemutatott védéseivel megtartotta vezetését a zöld-fehér alakulat.

A legeredményesebb játékos a bukaresti Emma Friis lett hét találattal, Faluvégi hat kísérletből háromszor volt eredményes, Kuczora nem kapott lehetőséget. A Ferencváros sikeréből kulcsfontosságú részt vállalt a kapuját eltaláló 41 lövésből 18-at hárító Kristensen, Elizabeth Omoregie hat, Simon és Hársfalvi Júlia négy-négy gólt szerzett.

Fél perccel a vége előtt, 23-23-nál utolérte vendéglátóját a CSM - 4-4 után állt ismét döntetlen az eredményjelzőn -, ám Simon Petra betörésével kilenc másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győztes találatot a találkozó jelentős részéven vezető Ferencváros, amely négy forduló után hibátlan a csoportkörben.

Őrzi makulátlan mérlegét a Győr is

A Ferencvároshoz hasonlóan megszerezte negyedik győzelmét a Győri ETO is, amely egy második félidei hullámvölggyel együtt is 36-32-re nyert a román Gloria Bistrita ellen.

A kisalföldi együttes megszokott zöld-fehér szerelését lecserélve pink mezben lépett pályára, ezzel a mellrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet az ETO.

Négy-négy után ötös szériával távolodott el a Győr, amely eközben megszerezte a klub tízezredik BL-találatát. A magabiztos előny birtokában nyugodtan kézilabdázhatott Per Johansson vezetőedző együttese, amely 15-9-nél már hattal is vezetett az első játékrészben, pihenőre végül négygólos vezetéssel vonulhatott.

A szünet után 2-0-ra hozott egy emberhátrányt a magyar bajnoki- és kupacímvédő, ez is hozzájárult ahhoz, hogy kialakítsa az addigi legnagyobb különbséget (23-16), a vendégek eladott labdáiból sorra vezette a nagy hatékonysággal kihasznált támadásokat a Győr. Ezt követően viszont egy hétperces gólcsenddel lehetővé tette a beszterceiek számára a közeledést (26-24). A hajrában azonban klasszis játékosai sorra megtoldották eggyel a Győr góljainak számát, így a Ferencváros után a Győr is felülmúlta román vendégét és a fővárosi egyesülethez hasonlóan százszázalékos.