Kerkez Milos: Soha életemben nem támogattam semmilyen agressziót

labdarúgás;magyar labdarúgó-válogatott;listázás;orosz-ukrán háború;Kerkez Milos;

2026-10-03 17:10:00 CEST

A magyar válogatott hátvéd azt követően nyilatkozott, hogy Ukrajna ellenségeként listázták nacionalista kijevi portálon.

A Telexnek nyilatkozott Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott Grúzia elleni győztes gólt szerző hátvédje, azzal kapcsolatban, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - őt és édesapját listázták a Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, 2014 óta Kijevben működő honlapon, mint Ukrajna ellenségét.

A hátvédet azt követően bélyegezték meg, hogy részt vett a szeptember 25-i magyar–ukrán Nemzetek Ligája-mérkőzés végén kialakult lökdösődésben, édesapja pedig kiposztolt az esetről egy felvételt az Instagramra az orosz AK-47 nevű rapcsapat „Russian Paradise” című számát aláfestő zeneként bevágva. A listázó ukrán oldal ezek után azzal vádolta meg Kerkez Milost és édesapját, hogy támogatják az orosz agressziót.

„Én, személy szerint, soha életemben nem támogattam és most sem támogatok semmilyen agressziót! Nem olyan ember vagyok, aki elfogadhatónak tart bármi olyat, ami másoknak árt! Egy focimeccsen ugyanakkor mindig van feszültség, az Ukrajna elleni meccsen pedig csak annyit tettem, hogy megvédtem a kapitányunkat, a barátomat és ezt akkor is megtettem volna, ha bármelyik másik ország lett volna az ellenfelünk” - mondta el az esetről a magyar válogatott hátvédje. Hozzátette, azért viszont nem tud felelősséget vállalni, hogy az édesapja mit posztol ki.

A Telex megjegyzi, a Mirotvorec egyébként egy gyanús hátterű oldal, ukrán diplomáciai körökben inkább problémásnak tekintik, éppen azért, mert bizonyos országokkal - például Magyarországgal - hátrányosan befolyásolja a kapcsolatokat. Az sem zárható ki, hogy valamilyen módon orosz közreműködéssel tartják fenn, erre az is utal, hogy orosz sajtóorgánumok előszeretettel szemlézik - Kerkez listázására is a TASZSZ orosz állami hírügynökség hívta fel a figyelmet. Ellentmond ennek a sejtésnek ugyanakkor, hogy a listázó portál Heorhij Tuka volt luhanszki ukrán kormánybiztos, később a megszállt területekkel foglalkozó minisztérium helyettes vezetőjének az irányításával indult el, Tuka pedig az oldallal együtt Oroszországban idén felkerült a terrorizmust támogató oldalak listájára.

A kérdéses meccset a magyar labdarúgó válogatott 0-1-re elveszítette Ukrajnával szemben, hétfő este 20:45-től vághatnak vissza a mieink Nagyszombaton.