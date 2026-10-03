Nemzetek Ligája: Horvátország fennállása legnagyobb vereségét szenvedte el Anglia ellen

labdarúgás;Nemzetek Ligája;

2026-10-03 20:22:00 CEST

Az angol labdarúgó-válogatott 7-0-ra győzött Horvátország vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. A szigetországiaknál Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott.

Horvátország fennállása legsúlyosabb vereségét szenvedte el szombat este, ugyanis a Rijekában megrendezett mérkőzésen Anglia 7-0-ra diadalmaskodott. Az eddigi negatív csúcs az volt, amikor a spanyolok vendégeként 2018-ban szintén a Nemzetek Ligájában 6-0-ra maradtak alul.

A legutóbbi világbajnokságon bronzérmes angolok a játék minden elemében felülmúlták a vendéglátót, amely egyetlen egyszer tudta eltalálni Jordan Pickford kapuját. Nem úgy az angolok, akik már a 8. percben megszerezték a vezetést Harry Kane révén. Az első játékrészben még Jude Bellingham, Anthony Gordon és Bukayo Saka is betalált.

Slaven Bilic hazai szövetségi kapitány a félidőben hármat is cserélt, azonban a második játékrészben nem változott a meccs képe, az angolok további három gólt rámoltak be Kane, Saka és Morgan Rogers révén. Egy zárt kapus büntetés miatt az összecsapáson csak 14 éven aluli gyerekek lehettek szemtanúi a vendégek lehengerlő játékának.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 3. csoport:

Horvátország-Anglia 0-7

Spanyolország-Csehország, Oviedo 20.45

C divízió, 1. csoport:

Finnország-Albánia 2-1

Fehéroroszország-San Marino 4-0

B divízió, 1. csoport:

Svájc-Szlovénia, Luzern 20.45

Észak-Macedónia - Skócia, Szkopje 20.45

C divízió, 4. csoport:

Izland-Bulgária 3-0

Észtország-Luxemburg 1-0