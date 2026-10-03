Vollering újra világbajnok, Vas a 62. helyen zárt

világbajnokság;kerékpár;Vas Kata Blanka;

2026-10-03 19:45:00 CEST

Az olimpiai negyedik Vas Blanka a 62. helyen ért célba az országúti kerékpáros Európa-bajnokság női mezőnyversenyében, amelyben Demi Vollering címét megvédve diadalmaskodott.

Szombaton 130 kilométer várt a női mezőnyre, amelyben ott volt a hosszú betegség után visszatérő Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn és akivel kapcsolatban előzetesen nem fogalmazott meg elvárásokat Rózsa Balázs szövetségi kapitány. Hiányzott viszont a montreali világbajnokságon még szerepelt Zsankó Petra, a magyar bajnok betegség miatt nem tudott elindulni.

Vas a táv első, síkabb részében a mezőny hátsó felében helyezkedett, amint azonban elérték a verseny végi körpályát - amelyen háromszor haladtak át a célvonalon és kétszer mászták meg a 2,1 kilométer hosszú, 10,4 százalék átlagmeredekségű emelkedőt - már elöl tekert. Már az első mászásnál nagy tempót diktáltak a versenyt kontrolláló hollandok, a kaptató derekára alig tucatnyian tudtak elöl maradni, a világbajnoki negyedik Vas is leszakadt a mezőny jelentős részével együtt.

A lejtmenetre hétfősre zsugorodott élboly a síkon több csoport felérésével nőtt meg, Vas nem volt a zárkózók között. Az újabb felfelében még nagyobb volt a lemorzsolódás, csapattársai nagyot dolgoztak a címvédő és friss világbajnok Volleringért, aki 15 kilométeren belül támadott, ekkor riválisai közül már csak a vb-ezüstérmes lengyel Katarzyna Niewiadoma volt vele, illetve honfitársa, Puck Pieterse. Vollering 40 másodperces előnyt dolgozott ki, és bár ez csökkent a végjátékban, ünnepelni is maradt ideje.

Címvédésével tovább tudta javítani hazája remek mérlegét: 2016 óta egy kivétellel valamennyi kiírás holland aranyérmet hozott a nőknél.

Az ezüstért hajtó üldözők közül Niewiadoma elesett az utolsó kanyarok egyikében, a második helyet pedig Pieterse szerezte meg, a bronzérem a svájci Marlen Reusser nyakába került. Vas nyolc perc feletti lemaradással a 62. helyen ért célba.