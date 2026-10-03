Íme az ötös lottó és a Joker nyerőszámai

nyerőszámok;nyeremények;ötöslottó;Joker;

2026-10-03 22:22:00 CEST

Most sem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

9, 48, 51, 83, 88

Telitalálatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 4 213 545 forint. 3 találatos szelvényből 1629 darab született, értük a nyeremény egyenként 41 225 forint. 2 találatos szelvényből 52 190 darabot húztak ki, értük egyenként 4540 forint a nyeremény.

A Joker nyerőszámai a következők:

8, 5, 1, 6, 4, 3

A Jokeren szintén nem volt telitalálatos szelvény.