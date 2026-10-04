Volodimir Zelenszkij kijelentései után Oroszország is jelezte, hogy még intenzívebben fogja támadni Ukrajnát

Oroszország;Ukrajna;Kijev;Volodimir Zelenszkij;

2026-10-04 15:54:00 CEST

Moszkva azt üzente, intenzívebb támadásokat hajtanak majd végre katonai létesítmények, hadiipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen.

Oroszország fokozza a Kijev és Ukrajna más térségei elleni csapásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közelmúltbeli kijelentései után – közölte az orosz védelmi minisztérium vasárnap.

A tárca szerint

az orosz erők intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadiipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna más részein.

Zelenszkij korábban a Reuters hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy Ukrajna fokozza az orosz olajfinomítók elleni támadásokat – válaszul Moszkva új légicsapás-politikájára –, de nem támad civileket.

Közleményében az orosz tárca azt is aláhúzta, az elmúlt időszakban Kijevet és más ukrán régiókat ért csapásait válasznak szánta arra, hogy Ukrajna polgári célpontokat támadott Oroszországban. Az orosz erők a napokban egyebek mellett több hidat is célba vettek az ukrán fővárosban.