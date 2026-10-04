Friedrich Merz a háború leállítására szólította fel Vlagyimir Putyint Kijevben, miközben orosz támadások miatt szóltak a légvédelmi szirénák

Németország;Ukrajna;háború;Friedrich Merz;Volodimir Zelenszkij;

2026-10-04 15:24:00 CEST

Az ukrán főváros Dnyeperen átívelő Északi hídját találat is érte.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap Kijevben felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy fejezze be az Ukrajna elleni háborút és állítsa le a polgári lakosság elleni támadásokat. A kancellár egyúttal jelezte, hogy kész tárgyalni a háború lezárásáról. Bejelentett egymilliárd eurónyi újabb katonai támogatást is Németország részéről Ukrajnának.

Merz a néhány nappal korábban dróntámadásban megrongált Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia épületénél azt üzente:

„Putyin úr, fejezze be ezt az értelmetlen háborút! Készek vagyunk a tárgyalásokra, készek vagyunk egymással beszélni ennek a háborúnak a befejezéséről. De véget kell vetni az ukrajnai polgári lakosság elleni barbár támadásoknak”.

Hozzátette, tárgyalni csak akkor lehet, ha elhallgatnak a fegyverek.

A német kancellár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában kereste fel a támadás helyszínét. Kijevben látogatása közben többször légiriadót rendeltek el orosz dróntámadások miatt, és találat érte az ukrán főváros Dnyeperen átívelő Északi hídját is.

Merz az akadémia romjainál azt mondta, az ilyen támadások mutatják meg a háború értelmetlenségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tudományos akadémia épületét Kijev központjában, a német nagykövetség közelében érte támadás, miközben vasárnap reggel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.

– Ezek mindennapos háborús bűncselekmények, amelyeket itt elkövetnek

– fogalmazott.

Az akadémiát ért korábbi dróntámadás és az azt követő tűz az épület két emeletét pusztította el; egy nő meghalt, többen megsebesültek. Az orosz hadsereg ukrán távközlési létesítmények elleni támadásokról számolt be. Az Ukrtelecom központja az akadémia közelében található, a német nagykövetség épülete pedig mintegy 140 méterre van a becsapódás helyétől.

Merz vasárnap reggel vonattal érkezett az ukrán fővárosba. Érkezésekor kijelentette: azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van. Úgy fogalmazott, hogy ha Oroszországot nem állítják meg, „háborús gépezete előbb-utóbb ellenünk fordul”. Kijelentette, Ukrajna továbbra is számíthat Németország segítségére.

A kancellár a látogatáson bejelentette, hogy Németország újabb egymilliárd eurónyi katonai támogatásról döntött, és a közelgő télre az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet. Mint mondta, látogatásával is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. – Még az éppen a látogatásunk idején végrehajtott dróntámadással sem lehet – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij megköszönte Friedrich Merz látogatását, és méltatta Németország szerepét az ukránok orosz támadásokkal szembeni védelmében. Közölte, hogy Berlinnel további, Ukrajna és Európa védelmét szolgáló intézkedéseket készítenek elő. – Oroszországot közösen kell megállítani – hangsúlyozta.

Az orosz külügyminisztérium néhány órával Merz érkezése előtt arra figyelmeztette a külföldi látogatókat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet, és különösen kerüljék a katonai létesítmények és kormányzati épületek környékét.

Moszkva közlése szerint az orosz fegyveres erők folytatják az ukrán katonai célpontok elleni csapásokat.