Elon Musk váratlanul szakított négy gyermeke anyjával, aki úgy kitálalt, mintha nem lenne holnap

Házasság;szakítás;Elon Musk;

2026-10-04 18:37:00 CEST

Öt év után ért véget a Tesla- és SpaceX-vezér egyik legtitkosabban kezelt kapcsolata. A Neuralink vezetője az X-en azt írta: egy hét alatt jutottak el a szerelmi vallomásoktól a különválásig. Négy közös gyermekük van, és a különválás után is együtt szeretnének majd gondoskodni róluk.

Évekig szinte teljes titokban maradt Elon Musk és Shivon Zilis kapcsolata, most azonban maga a 40 éves kanadai technológiai vezető beszélt arról, hogy véget ért az öt éve tartó viszonyuk. Zilis az X-en írta le, Musk minden előzetes figyelmeztetés nélkül szakított vele, alig néhány nappal azután, hogy még szerelméről biztosította. Bejegyzéséhez egy képernyőfelvételt is csatolt korábbi üzenetváltásukból. Azt írta, nehéz egyik hétről a másikra a szerelemből az elengedésbe jutni, de néha így alakul az élet.

Zilis beszámolója azért is keltett nagy visszhangot, mert a kapcsolatuk magánéleti részleteiről korábban alig beszélt. A nyilvánosság csak 2022-ben szerzett tudomást arról, hogy 2021-ben ikreik születtek, Strider és Azure. Később még két közös gyermekük született: Arcadia 2024-ben, Seldon Lycurgus pedig 2025-ben. Zilis most azt írta, hogy a veszteség ellenére hálás a közös családért, és abban bízik, hogy Muskkal barátként és szülőtársként továbbra is együtt tudnak működni. A szakítás bejelentésére akkor került sor, amikor egy X-bejegyzés arra hívta fel a figyelmet, hogy Musk már nem követi őt a platformon.

A pár története kezdettől összefonódott a techvilággal.

Zilis 2016-ban került kapcsolatba az OpenAI-jal, 2020 és 2023 között pedig a nonprofit szervezet igazgatótanácsának tagja volt. Dolgozott a Teslánál is, később a Musk által alapított Neuralinkhez csatlakozott, ahol jelenleg műveleti és különleges projektekért felelős vezető. Az évek során Musk egyik legbizalmasabb munkatársának számított, miközben a magánéleti kapcsolatukat a nyilvánosság elől következetesen elzárták. A kapcsolat kezdete a nyilvános beszámolók szerint nagyjából 2020–2021-re tehető, vagyis éppen arra az időszakra, amikor az OpenAI és Musk útjai már elváltak.

A magánélet és az OpenAI

Shivon Zilis neve idén tavasszal ismét előtérbe került Elon Musk és az OpenAI jogi konfliktusában. A májusi tárgyaláson tanúként hallgatták meg, és a nyilvánosságra került üzenetek azt mutatták, hogy az OpenAI korai éveiben közvetítő szerepet játszott Musk és a vállalat vezetői között. A perben az is szóba került, hogy Musk távozása után mennyire tartotta vele a kapcsolatot, illetve milyen információkat továbbított neki a cégről. A májusi tárgyalásról szóló beszámolók szerint Zilis 2016-tól 2023-ig dolgozott különböző szerepekben az OpenAI körül, és 2020–2023 között igazgatósági tag volt.

A bíróságon ismertetett egyik korábbi üzenetben Zilis arról kérdezte Muskot, célszerű-e szoros kapcsolatban maradnia az OpenAI-jal. Musk erre lényegében azt válaszolta, hogy jobb a közeli és baráti viszony. A vallomás azért kapott különös jelentőséget, mert Musk ma élesen szemben áll az OpenAI-jal és annak vezetőjével, Sam Altmannel, miközben saját mesterségesintelligencia-vállalatát, az xAI-t építi.

A szakításról szóló bejegyzésben Zilis nem tett szemrehányást Musknak. Azt írta, jobban szerette őt a saját életénél, és a kapcsolat során rengeteget tanult tőle. Szavai szerint boldog azért, mert megmutathatta Musknak, milyen érzés mélyen megértve, gondoskodással és nyugalommal szeretve lenni. Utalt arra is, hogy Musk gyermekkora viharos volt, és személyisége sokszor nehezen kiismerhető.

Zilis szerint mindezek ellenére olyan biztos hátteret próbált teremteni számára, amelyben a világ egyik legismertebb és legtöbbet támadott üzletembere kiszámítható családi közeget találhatott.

A szakítás hirtelensége azért is meglepő, mert a nyilvánosságra hozott üzenetekben Musk még napokkal korábban szeretetteljes hangon írt neki. Zilis azt közölte, fájdalmasnak érzi a történteket, de továbbra is fontos számára Musk boldogsága.

Musk magánélete hosszú ideje legalább akkora figyelmet kap, mint üzleti pályája. Több kapcsolatból legalább tizennégy ismert gyermeke van, és korábban többször beszélt arról, hogy a fejlett országok egyik legsúlyosabb problémájának az alacsony születésszámot tartja. Ezzel párhuzamosan családi kapcsolatai gyakran váltak nyilvános konfliktusok tárgyává, többek között gyermekelhelyezési és kapcsolattartási viták miatt. A nyilvánosan ismert gyermekek száma jelenleg tizennégy; a pontos összképet ugyanakkor Musk családi életének rendkívüli zártsága miatt a sajtó is csak részben tudja követni.

Négy gyermek köti össze őket

Zilis ezzel szemben mindeddig ritkán szólalt meg a közös életükről. A mostani bejegyzés ezért szokatlanul személyes betekintést adott egy olyan kapcsolatba, amelynek létezését is éveken át csak közvetett információk és hivatalos iratok alapján lehetett rekonstruálni. Azt is jelezte, hogy a szakítás ellenére nem kíván nyilvános háborút indítani Musk ellen, és továbbra is a négy gyermekük érdekeit tartja elsődlegesnek.

Musk a szakítás hírére nem adott érdemi nyilvános választ. Zilis bejegyzése ugyanakkor gyorsan bejárta az amerikai és európai sajtót, részben azért, mert ritkán fordul elő, hogy Musk magánéletének egyik közvetlen szereplője ennyire részletesen beszéljen kapcsolatukról. A történet egyúttal új fényt vet arra is, milyen szorosan kapcsolódott össze a milliárdos üzleti és családi világa az elmúlt években.