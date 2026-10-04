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A humanitárius szervezetek az egész világon pótolhatatlan munkát végeznek, gyakran szörnyű körülmények között

Soha nem volt ilyen veszélyes segélyt vinni, egyre több humanitárius dolgozót gyilkolnak meg

Három év alatt több mint ezer humanitárius dolgozó halt meg konfliktuszónákban, 2025-ben pedig 350-en vesztették életüket. A drónok terjedése, a segélykonvojok elleni támadások és a büntetlenség miatt az ENSZ szerint összeomlóban van az a védelem, amelyet a nemzetközi jog elvileg biztosít.

A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli. Az Aid Worker Security Database (AWSD) 2025 végéig ellenőrzött adatai szerint tavaly 350 segélymunkást öltek meg, 322-en megsebesültek, 235 embert pedig elraboltak. Összesen 714 súlyos biztonsági incidenst rögzítettek, 1189 érintettel. A halálos áldozatok száma ugyan alacsonyabb volt a 2024-es 390-nél, de a teljes erőszak nem enyhült: a támadások, emberrablások és fogva tartások száma továbbra is rendkívül magas maradt.

A 2025-ös évben ismét a Gázai övezet volt a legveszélyesebb hely a humanitárius személyzet számára: 186 segélymunkás halt meg, Szudánban 71-en vesztették életüket. Az ENSZ augusztus 19-i összesítése szerint 2026-ban addig további 82 humanitárius dolgozót öltek meg, 97-en megsebesültek és 39-en estek emberrablás áldozatául. A veszélyes térségek között Ukrajna, Etiópia, Szíria, Haiti, Csád és Kamerun is szerepel.

Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese áprilisban a Biztonsági Tanács előtt közölte: 2023 és 2025 között több mint 1010 segélymunkás halt meg. Közülük több mint 560-an Gázában és Ciszjordániában, 130-an Szudánban, 60-an Dél-Szudánban, 25-25-en Ukrajnában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az előző három évben összesen 377 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Az ENSZ szerint az egyik legriasztóbb változás az, hogy egyre kevésbé nyújt védelmet a jól látható humanitárius jelzés, az előre bejelentett útvonal vagy a harcoló felekkel egyeztetett konvoj. 

Fletcher arra figyelmeztetett, hogy a segélymunkásokat olyan küldetések során is találat éri, amelyeket előzetesen közöltek az illetékes katonai hatóságokkal. A nemzetközi humanitárius jog ennek ellenére egyértelmű: a segélyszemélyzetet és a civil célpontokat védelem illeti meg.

A technológiai változás tovább rontotta a helyzetet. Az OCHA szerint Szudánban 2026 első négy hónapjában a civil halálesetek mintegy nyolcvan százalékához fegyveres drónok kapcsolódtak. Ukrajnában egyetlen májusi héten négy humanitárius konvojt is dróntámadás ért, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig márciusban egy segélymunkás halt meg egy lakóépület elleni dróncsapásban.

Az olcsó, nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközök alapjaiban változtatják meg a segélyszervezetek biztonsági tervezését. Korábban a frontvonal, a tüzérségi állások és az ismert ellenőrző pontok alapján viszonylag pontosan ki lehetett jelölni az útvonalakat. A drónok percek alatt megjelenhetnek olyan területek fölött is, amelyeket addig biztonságosnak tekintettek, ezért egyetlen támadás egész ellátási láncokat szakíthat meg.

A támadások áldozatainak a döntő többsége nem külföldi szakember, hanem helyi alkalmazott. Az AWSD 2025-ös adatai szerint az 1189 érintettből 1146 nemzeti személyzethez tartozott. Orvosok, sofőrök, raktárosok és logisztikusok dolgoznak a frontvonal közelében, sokszor úgy, hogy családjuk is ugyanabban a térségben él. Ha egy szervezet egy támadás után felfüggeszti a munkáját, annak következményeit egész közösségek érzik meg.

A segélymunkások elleni erőszak ráadásul egy olyan időszakban növekszik, amikor a humanitárius rendszer pénzügyi mozgástere szűkül. A nagy donorországok támogatásainak a visszafogása miatt több ENSZ-program és nemzetközi szervezet kénytelen csökkenteni jelenlétét. 

A biztonsági kockázat és a forráshiány így egymást erősíti: kevesebb embernek kell nagyobb területet ellátnia, miközben a mozgás veszélyesebb és drágább.

A veszély nem korlátozódik a fegyveres támadásokra. A 2026-os Aid Worker Security Report külön fejezetet szentelt a humanitárius dolgozók állami fogva tartásának: 2025-ben 282 ilyen esetet jegyeztek fel, jóval többet, mint az előző években. Jemenben, Afganisztánban és más válságövezetekben a szervezetek munkáját belépési tilalmak, letartóztatások és adminisztratív korlátozások is nehezítik.

Az ENSZ álláspontja szerint a probléma nem újabb szabályok hiánya. A genfi egyezmények és a Biztonsági Tanács 2024-ben elfogadott 2730-as határozata is előírja a humanitárius személyzet védelmét. A fő kérdés az, hogy az államok hajlandók-e kivizsgálni a támadásokat és felelősségre vonni az elkövetőket. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy a büntetlenség egyre nagyobb kockázatot jelent.

A technológia gyorsabban változik, mint a terepi védelem, de a háború szabályai nem változtak vele együtt. A humanitárius szervezetek új kommunikációs, útvonaltervezési és drónészlelési módszereket vezetnek be, ezek azonban nem helyettesíthetik a hadviselő felek jogi kötelezettségeit. Az ENSZ ezért az államoktól nem pusztán együtt érző nyilatkozatokat, hanem következetes vizsgálatokat, szankciókat és a katonai műveletekben valódi elszámoltathatóságot követel.

A legfrissebb adatok alapján a segélymunka veszélyessége nem egyetlen konfliktus sajátossága, hanem globális tendencia. Gázától Szudánon és Ukrajnán át Kongóig ugyanaz a probléma ismétlődik: a humanitárius személyzetet egyre gyakrabban éri támadás olyan helyzetben, amikor jelenlétük és feladatuk ismert. Ha ez tartóssá válik, nemcsak a segélyszervezetek munkatársai kerülnek célkeresztbe, hanem azok a civilek is, akik számára ők jelentik az utolsó működő ellátási csatornát.

A WHO új becslése szerint 2023-ban 61 millióan haltak meg világszerte, és a vezető halálok önmagában minden hatodik áldozatért felelt. A fertőző betegségek súlya csökken, miközben a demencia, a cukorbetegség és más krónikus kórok egyre nagyobb terhet rónak az egészségügyre.