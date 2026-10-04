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Képünk illusztráció, Brassó látképe

Tűz ütött ki a brassói tüdőgyógyászati kórházban, egy ember életét vesztette

Az egyik kórteremben bukkantak egy 27 éves nő összeégett holtestére.

Egy ember meghalt, miután tűz ütött ki vasárnap délután egy kórházban Romániában, az erdélyi Brassó városában. A 27 éves nő összeégett holtestét egy kórteremben találták meg - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a hatóságokat 16 óra környékén értesítették a brassói tüdőgyógyászati kórház egyik felső emeletén pusztító tűzről. A katasztrófavédelmi egységek a lángok eloltása után az egyik kórteremben egy 27 éves nő összeégett holtestére bukkantak.

A tűzesetben a kórház két alkalmazottja füstmérgezést szenvedett. Ötven embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszatértek az intézménybe.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a lángok egy kórteremben, az egyik ágy környékén csaptak fel, az okokat még vizsgálják. Az ügyben bűnvádi eljárás indult.

A tűzeset kapcsán a román orvoskamara is, amely megelőző intézkedések fontosságára, a szabályok betartására hívta fel a figyelmet a betegek és az egészségügyi személyzet biztonsága érdekében. Emlékeztettek arra, hogy a romániai kórházakban már számos emberéletet követeltek a megelőző intézkedések elmulasztása miatt bekövetkezett tűzesetek.

A kisrepülőgép földbe csapódott egy szőlőültetvényen, aztán teljesen kiégett.