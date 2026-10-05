Görögország;Bulgária;restitúció;

A bolgár hadsereg díszőrsége Sámuel cár – az Első Bolgár Birodalom egyik utolsó jelentős uralkodója – földi maradványait tartalmazó koporsót viszi a Szófiában 2026. október 3-án

Ezer év után Bulgáriába kerültek Sámuel cár földi maradványai

Több mint hatvan évvel megtalálásuk és több évtizednyi diplomáciai tárgyalás után Görögország átadta Bulgáriának az I. Bolgár Birodalom egyik legfontosabb uralkodójának, az 1014-ben meghalt Sámuel cárnak tulajdonított földi maradványokat. Az átadás egy restitúciós megállapodás része: Bulgária szintén egyházi és történeti tárgyakat szolgáltatott vissza Görögországnak.

A Sámuelnek tulajdonított maradványokat Nikolaosz Mucopulosz görög régész 1965-ben tárta fel a Preszpa-tó egyik szigetén, a Szent Akhilleusz-bazilikában. A templom a X–XI. század fordulóján épült, és szorosan kötődik az uralkodóhoz, aki a térséget birodalma egyik központjává tette. A maradványokat azóta Thesszalonikiben, a Bizánci Kultúra Múzeumában őrizték. Az azonosítás ugyanakkor antropológiai és történeti érveken alapul; genetikai bizonyíték nincs arra, hogy valóban Sámuel csontjairól van szó.

A koporsót katonai repülőgéppel vitték Szófiába, a bolgár légtérben vadászgépek kísérték, a fővárosban pedig 21 ágyúlövéssel és állami tiszteletadással fogadták az AP tudósítása szerint. A maradványokat a VI. századi Szent Szófia-templomban helyezték el. Sámuel 997 és 1014 között uralkodott, hosszú háborút vívott a Bizánci Birodalommal, és a bolgár történelmi emlékezet egyik meghatározó alakja.

A történet azonban legalább ennyire szól arról, amit Bulgária adott vissza. Az ikonokat, kereszteket, miseruhákat, ereklyetartókat és egy püspöki trónt 1917-ben, az első világháború idején vitték el görög kolostorokból és egyházi intézményekből. Athén és Szófia több mint tíz éven át tárgyalt a kölcsönös restitúcióról.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök az átadást egy nagyobb nemzetközi vitához is hozzákapcsolta. 

Szerinte az ügy azt jelzi, hogy változik a kulturális örökség visszaszolgáltatásának nemzetközi megítélése: történelmi emlékeket nem lehet egyszerűen háborús zsákmányként kezelni. 

Nem véletlenül említette ebben az összefüggésben a Parthenón-szobrokat sem, amelyek visszaadásáról Görögország évtizedek óta vitázik a British Museummal.

Sámuel cár így több mint ezer évvel halála után furcsa szerepet kapott: az egykor egymással háborúzó balkáni államok uralkodója most két ország kulturális megbékélésének a jelképévé vált.

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