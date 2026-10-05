387 millió forintba kerültek Sulyok Tamás utazásai két év alatt a magyar adófizetőknek

közpénz;utazás;Sulyok Tamás;

2026-10-05 06:56:00 CEST

A 33 utazás közül a 2024-es párizsi olimpiai látogatás került a legtöbbe, 232 millió forintba, több útra pedig államtitkárok is elkísérték a volt államfőt.

Összesen 387 401 558 forint közpénzt költöttek Sulyok Tamás külföldi útjaira 2024-ben és 2025-ben - írja a 444 a Külügyminisztériumtól közérdekű adatigénylés és perek után megkapott összesítés alapján.

A volt köztársasági elnök 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025 végéig 33 alkalommal utazott külföldre.

A kimutatás szerint a szállások 323 043 158 forintba, az utazások 56 020 436 forintba, az egyéb kiadások pedig 8 337 964 forintba kerültek. A legnagyobb tétel a 2024-es párizsi olimpiai látogatás volt, amelyre 232 millió forintot fordítottak. Ezt nem számítva a 2025. május 19. és 27. közötti japán munkalátogatás volt a legdrágább, 39 054 770 forintos költséggel.

Sulyok Tamást több útjára állami vezetők is elkísérték. A 2024. októberi belgrádi hivatalos látogatáson Azbej Tristan, a Hungary Helps programért is felelős államtitkár vett részt vele, a 2025. decemberi pristinai munkalátogatásra pedig Vargha Tamás honvédelmi államtitkár utazott el. A 2025. novemberi horvátországi úton Hidegh Attila, az európai és észak-amerikai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár szerepelt a delegációban.

A párizsi paralimpiai látogatás 16 millió forintba, az angolai út több mint 12 millió forintba került. A kimutatásban szereplő, közpénzkiadással járó utak közül a 2024. decemberi párizsi munkalátogatás volt a legolcsóbb: arra 100 ezer forintot számoltak el.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a Sándor-palota 2025 novemberében nem adta ki Sulyok Tamás külföldi útjainak részletes költségeit egy közérdekű adatigénylésre. A hivatal arra a 2025 júliusától hatályos jogszabályra hivatkozott, amely lehetővé teszi a védett személyek utazásával kapcsolatos adatok megismerésének legfeljebb öt évre szóló korlátozását. Az adatigénylés arra is kiterjedt, hogy pontosan hova utazott a köztársasági elnök, mennyibe került az utazás, a szállás és a napidíj, mekkora volt a delegáció, illetve kik voltak a tagjai. A Sándor-palota az elutasítást azzal indokolta, hogy az adatok nyilvánossága veszélyeztetné Magyarország külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekeit. A hivatal akkori álláspontja alapján az érintett adatok Sulyok Tamás elnöki ciklusának lejárta után válhattak volna megismerhetővé.