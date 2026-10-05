Egyre több magyar fiatal képzeli el itthon a jövőjét, három év alatt csaknem megduplázódott a számuk

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2026-10-05 05:55:00 CEST

Három év alatt csaknem megduplázódott azoknak a 16–24 éveseknek az aránya, akik tíz év múlva Magyarországon látják a jövőjüket. Bizakodóbbak lettek a fiatalok.

Látványosan kedvezőbb lett a fiatalok jövőről alkotott képe 2023 és 2026 között – derül ki az OTP Fáy Alapítvány megbízásából az Impetus kutatócég által készített felmérésből.

A kutatás a 16–24 éves korosztály terveit, valamint Magyarország jelenlegi és várható helyzetének megítélését vizsgálta. A legnagyobb változás abban látható, hogy hol képzelik el életüket a fiatalok tíz év múlva. 2023-ban még a megkérdezettek 25 százaléka számolt azzal, hogy Magyarországon képzeli el a jövőjét, 2026-ban viszont már 45 százalékuk válaszolt így. Ezzel egy időben a külföldi munkavállalást tervezők aránya is csökkent.

Míg három éve a válaszadók 57 százaléka tervezett külföldi munkahelyet, 2026-ban már csak 32 százalék. Mostanra azok tábora is bővült, akik 2023-ban még biztosan úgy gondolták, hogy tíz év múlva Magyarországon fognak dolgozni. Ez akkor mindössze 6 százalék volt, de 2026-ra 15 százalékra nőtt.

Ezzel szemben a biztosan külföldi munkahelyet tervezők aránya 22 százalékról 7 százalékra csökkent. Mindezt viszont az életkor is erősen befolyásolja.

A 16–18 éveseknek a 36 százaléka mondta azt, hogy inkább Magyarországon dolgozna, míg a 22–24 évesek körében már a megkérdezettek fele vélekedett így. Tehát minél idősebb valaki, annál inkább itthon képzelik el a munkájukat.

Kedvezőbb lett Magyarország megítélése

A fiatalok nemcsak saját jövőjüket látják pozitívabban, hanem az ország jelenlegi helyzetéről is kedvezőbb véleményt fogalmaztak meg 2026-ban, mint három évvel korábban. 2023-ban a megkérdezettek körülbelül egyharmada értékelte nagyon jónak vagy inkább jónak Magyarország helyzetét. 2026-ban már a válaszadók fele gondolta ugyanezt.

A kifejezetten negatív vélemények aránya közben jelentősen visszaesett. Míg 2023-ban 27 százalék látta nagyon rossznak az ország helyzetét, 2026-ban már csak 8 százalék válaszolt így. A vélemények között területi különbségek is megfigyelhetők. A közép-magyarországi fiatalok kedvezőbben ítélik meg az ország helyzetét, mint a Nyugat- és Kelet-Magyarországon élők. A korcsoportok között ez esetben is eltérés mutatkozik, és itt is igaz, hogy az életkor előrehaladtával egyre többen látják pozitívnak Magyarország jelenlegi helyzetét.

A következő tíz évvel kapcsolatban még optimistábbak

A jelenlegi helyzet megítélésénél is nagyobb változás látható abban, ahogyan a fiatalok Magyarország következő tíz évét látják. 2023-ban még csak a válaszadók mintegy egyharmada számított arra, hogy tíz év múlva jobb lesz az ország helyzete. 2026-ban már a fiatalok kétharmada vár javulást. A jelentős javulást várók aránya különösen nagy mértékben emelkedett. Azoké, akik szerint tíz év múlva „sokkal jobb” lesz Magyarország helyzete, 6 százalékról 22 százalékra nőtt.

Érdekes módon a jelenlegi helyzetet legkevésbé pozitívan értékelő korcsoportban várják a legtöbben a javulást.

A 16–18 évesek 77 százaléka számít arra, hogy tíz év múlva jobb lesz Magyarország helyzete. A 19–21 éveseknél ez az arány 59 százalék, a 22–24 évesek körében pedig 61 százalék.

Az OTP Fáy Alapítvány 2023 októberében 802 fő bevonásával végzett online kérdőíves kutatást a Magyarországon élő 16–24 éves fiatalokra reprezentatív mintán. A felmérést 2026 júniusában megismételték: ekkor 817 főt kérdeztek meg, a 16–18 évesek körében tanórai, a 18–24 éveseknél online kérdőíves módszerrel.