vasút;vonat;MÁV;kisiklás;Déli pályaudvar;

2026-10-05 09:06:00 CEST

Emiatt alaposan felborult a forgalmi rend.

Kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok - közölte a Mávinform hétfőn reggel a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.





Azt írták, hogy a baleset miatt a pályaudvar több vágányán átmenetileg szünetel a forgalom. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányokon rekedt, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak.

A fennakadás végéig a vonatjegyeket elfogadják a 2-es metrón a Déli pályaudvar és a Keleti pályaudvar között, a 4-es metró teljes hosszán, a 140-es, a 140A és a 139-es autóbuszokon, a Déli pályaudvart érintő villamosvonalakon (56, 56A, 17, 61) a Móricz Zsigmond körtér felé, továbbá a 19-es és a 49-es villamos teljes hosszán.