Több mint tízmilliárd forintba került a washingtoni magyar nagykövetség felújítása

Washington;felújítás;Egyesült Államok;nagykövetség;

2026-10-05 08:13:00 CEST

Az épület megvásárlására nagyjából ötmilliárd forintot fordítottak, a rekonstrukció költségeit pedig az azbesztmentesítés is jelentősen növelte.

A washingtoni magyar nagykövetség épületének teljes felújítására 10,3 milliárd forintot költött a Külügyminisztérium, vagyis kétszer annyit, mint az ingatlan megvásárlására - írja a HVG.

A Washington Business Journal korábbi adata alapján az 1800 négyzetméteres épület tulajdonjogáért 16,5 millió dollárt, nagyjából 5 milliárd forintot fizettek.

A műemlékként nyilvántartott ingatlanban a vásárlás után azbesztet találtak, amelynek eltávolítása 562,1 millió forintba került. A rekonstrukció 2018 és 2022 között csaknem négy évig tartott, az épületet azonban már 2017-ben felavatták. Az akkori külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter az átadáson arról beszélt, hogy Magyarország közös sikertörténetet akar felépíteni az Egyesült Államokkal.

A munkát a Mega-Logistic Zrt. végezte, amely 2017 decemberében uniós nyílt közbeszerzésen nyerte el a felújítást nettó 4,4 milliárd forintos vállalkozói díjért. A cég közlése szerint a vizsgálatok során derült ki, hogy az épület 8750 négyzetméternyi vakolata azbesztet tartalmaz. Emiatt az eredetileg tervezettnél nagyobb beavatkozásra volt szükség: az épületet tartószerkezetig visszabontották, majd a műemléki elemek helyreállításával újjáépítették. A második ütemre nettó 5 893 197 997 forintos szerződést kötöttek, amely az azbeszt eltávolítását, a teljes felújítást és a berendezést is tartalmazta.

A Mega-Logistic Zrt. a költségeket az amerikai árszínvonallal és a helyi alvállalkozók díjaival is indokolta, a túlárazás felvetését pedig elutasította. A vállalat szerint 11,8 százalékos fedezetet ért el a projekten. A HVG információi alapján a több mint 10 milliárd forintból az épület egyik szintjén lakást is kialakítottak; az erre vonatkozó kérdésre a kivitelező titoktartási nyilatkozatra hivatkozva nem reagált.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, a washingtoni magyar nagykövetség felújítása már 2019-re jelentősen megdrágult. A kivitelező Mega-Logistic Beruházási és Üzemeltetési Zrt. eredetileg 3 milliárd 794 millió forintért vállalta a munkát, a szerződésmódosítás után azonban 4 milliárd 397 millió forintra emelkedett az összeg; a drágulást elsősorban az azbesztmentesítéssel összefüggő pótmunkákkal indokolták. Ugyanekkor a műszaki ellenőri feladatokat végző ÓBUDA-ÚJLAK Zrt. és a 3E International Beruházás-szervező Kft. díja 59,6 millió forinttal, 179,2 millió forintra nőtt. Lapunk akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mega-Logistic Zrt. a moszkvai magyar nagykövetség felújításán is dolgozott, amelynek értéke addigra meghaladta a 6 milliárd forintot.