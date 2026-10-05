Jesus megbocsátott Ronaldónak – de a bűnbocsánat még messze

Cristiano Ronaldo;

2026-10-05 15:09:00 CEST

Portugália négyből négy győzelemmel bejutott a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe, a siker azonban háttérbe szorul: az országot továbbra is végzetesen megosztja Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány konfliktusa.

Jorge Jesus a Norvégia elleni, 2–1-es győzelem után alapvetően más hangot ütött meg Cristiano Ronaldóval kapcsolatban, mint néhány nappal korábban. A portugál válogatott négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel máris a negyeddöntőbe jutott - a két utolsó partin azonban nem játszott Ronaldo. A meccs utáni sajtótájékoztatón ezúttal is nyilván Ronaldóról kapta a legtöbb kérdést a kapitány. Jesus legfontosabb kijelentései:

• „Nem tudom, mi fog történni. Számomra minden nyitott.”

• „Neki kell eldöntenie, hogyan alakítja az életét.”

• „Ha játszik és szeretne a válogatottban lenni, miért ne? Nem tőlem függ.”

• „Nem neheztelek. Ez egy félreértés volt, és szerintem könnyű megoldani.”

• „Csak akkor nem tér vissza a válogatottba, ha nem akar.”

• „Szeretném, ha úgy fejezné be a válogatott pályafutását, ahogy ő szeretné.”

• „Nem kérek bocsánatot senkitől.”

Mindez meglehetősen távol áll attól, amit Jesus néhány nappal korábban mondott. Akkor a keretben szereplő játékosok eltérő „státuszáról” és az „azonos szabályokról” beszélt, egyértelműen arra célozva, hogy Ronaldóra sem vonatkozhatnak külön szabályok. Ronaldo ezután hagyta faképnél a kapitányt és a válogatott edzőtáborát, majd jelezte: később elmondja a távozás valódi okát.

A 41 éves portugál klasszis 234 válogatottság alatt lőtt 146 góllal sportági világcsúcstartó, ami akár indokolhatná is a kivételezést, de nem feltétlenül erről van szó: a kapitány és közte félre csúszott kommunikáció miatt végzetesen elmérgesedett a helyzet. Már rég nem az a kérdés, hogy valóban különleges bánásmódot érdemelne vagy sem, mert a konfliktus olyan fázisba jutott, ami már túlmutat CR két kihagyott válogatott meccsén.

Mindenki békülne, csak Ronaldo hallgat

Jesus október 1-jén még azt mondta, hogy „jelenleg ez egy lezárt ügy”, és a Dánia elleni mérkőzésre akart koncentrálni. Majd a Norvégia elleni győzelem után már egészen másképp fogalmazott: konkrétan kinyitotta a bezárt ajtót Ronaldo előtt.

A portugál szövetség elnöke, Pedro Proença ugyancsak békülékenyebb hangot ütött meg: szerinte Ronaldo továbbra is része a válogatottnak, a történteket pedig félreértésként kell kezelni. Hogy az egészről mit gondol Ronaldo, nem tudni, egyelőre hallgat. De ha visszatér a válogatottba, az lesz a szenzáció. Ha meg leadja a szerelését, akkor az.

NL, A divízió, 4. csoport

Portugália–Norvégia 2-1

Wales–Dánia 0-1

Az állás: Portugália 12 pont, 2. Dánia 6, 3. Norvégia 3 (6-8), 4. Wales 3 (2-5)