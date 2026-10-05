Szujó Zoltán nem marad a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség élén

Szujó Zoltán;Magyar Nemzeti Autósport Szövetség;

2026-10-05 10:59:00 CEST

Szujó Zoltán nem indul újra az elnöki pozícióért a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) decemberi tisztújításán.

Új elnöke lesz a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek (MNASZ), ugyanis Szujó Zoltán jelezte, a decemberi tisztújításon nem indul újra a szervezet vezetéséért - olvasható a szervezet közösségi oldalára feltöltött közleményben.

„Látom, hogy a személyem a legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudja megteremteni azt az egységet, amelyre a magyar autósportnak szüksége van” – szögezte le Szujó, aki úgy érzi, társadalmi munkában már nem tud beletenni annyi energiát, amennyi az autósport egyetlen hazai sportági szakszövetségének professzionális irányításához szükséges.

A 49 éves sportriporter és sportvezető 2002-től 2011-ig működött közre a Forma-1-es közvetítésekben riporterként az RTL-en, majd 2019-ig vezető kommentátor volt. Szujó MNASZ-elnöki tevékenysége mellett korábban a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorának egyik műsorvezetője volt, jelenleg pedig az RTL Reggeli című műsorának egyik műsorvezetője.