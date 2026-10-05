Nem akar politikát október 6-án Gyula polgármestere, ezért előre jelezte, hogy Magyar Pétert ellenszenvesnek tartja

Gyula;október 6.;Görgényi Ernő;Magyar Péter;

2026-10-05 15:48:00 CEST

Görgényi Ernő azért jelezte, együttműködésre törekszik a mindenkori kormánnyal, függetlenül attól, hogy szimpatizál-e velük.

Az október 6-i ünnepi megemlékezés kivételesen 16 órakor kezdődik. A változás oka az, hogy a gyulai Honvédtiszti Emlékhely lesz a központi állami ünnepség helyszíne - jelentette be Görgényi Ernő, Gyula fideszes polgármestere. A városvezető szerint a beszédet a kormány egyik tagja tartja, később kiderült, hogy ez maga Magyar Péter miniszterelnök lesz.

„Pénteken tájékoztatott arról Sipos Imre helyettes államtitkár úr, hogy a kormány a központi állami ünnepséget Gyulán kívánja megrendezni, ehhez kérte az együttműködésemet és önkormányzatunk közreműködését. Erre válaszul biztosítottam őt arról, hogy támogatjuk az előkészítést és a szervezést. Ebben a végletesen megosztott, ellenségeskedő közéleti, társadalmi hangulatban sem lehet kétséges, hogy a nemzeti gyásznapon nincs helye széthúzásnak, viszálykodásnak” - fogalmazott Görgényi Ernő.

Majd bejegyzésében nem sokkal lejjebb biztos ami biztos, azért beleállt a miniszterelnökbe. „Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről és kormányáról, akik nem ismernek, ők pedig szerintem el tudják képzelni. Akik pedig ismernek, azt is tudják rólam, hogy elvi éllel vallom és képviselem azt, hogy a nemzeti gyásznapon nem szólhat a megemlékezés sem az én aktuálpolitikai véleményemről, sem más politikus aktuálpolitikai nézeteiről. Október 6. kizárólag az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak tiszteletéről szólhat. Ebben pedig nemzeti egységre van szükség, a magyaroknak együtt kell emlékezniük” - fogalmazott, egyben megindokolva azt is, amit állítása szerint sokan kérdeztek tőle: hogy az önkormányzat miért alkalmazkodik a kormány szándékához, miért nem tartják meg a szokásos délelőtt 11 órai kezdettel az önkormányzati ünnepséget, elkülönülve a kormányzati rendezvénytől.

Görgényi Ernő leszögezte, polgármesterként az egész várost, annak minden polgárát képviseli, a gyulai polgárok érdekében pedig együttműködésre törekszik a mindenkori kormánnyal, függetlenül attól, hogy szimpatizál-e velük. Felidézte, korábban Hende Csaba volt honvédelmi miniszter, Németh Szilárd és Ruszin-Szendi Romulusz is volt ünnepi szónok a városban - utóbbi még az Orbán-kormány helyettes államtitkáraként - és mindannyian emelkedett, aktuálpolitikai üzenetektől mentes beszédet mondtak, fejet hajtva az aradi vértanúk előtt. A polgármester reméli, a holnapi ünnepségre is így emlékeznek vissza majd.