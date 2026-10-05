Imával és közös énekléssel álltak ki Hankó Balázs mellett Gödöllőn

szolidaritás;Hankó Balázs;

2026-10-05 15:46:00 CEST

A fideszes politikus felesége és gyermekei vasárnap találkoztak vele először személyesen a letartóztatása óta, a szervezők pedig az egész baráti körre kiterjesztik a mellette szervezett imaláncot.

Legkevesebb 250-en gyűltek össze vasárnap délután Gödöllőn, a Kastélykápolna előtti parkolóban, hogy imával és közös énekléssel fejezzék ki szolidaritásukat a volt kultuszminiszter mellett - írja a Demokrata.

Hankó Balázs felesége és családja hívta össze a Hankó Balázs Baráti Kör tagjait és szimpatizánsait.

A rendezvény elején a volt miniszter felesége beszélt a család vasárnap délelőtti látogatásáról. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna közölte, hogy gyermekeikkel ekkor találkozhattak először személyesen Hankó Balázzsal a letartóztatása óta. Beszámolója alapján férje üdvözletét küldte barátainak, és hangsúlyozta a közösség összetartozásának fontosságát.

A programon a volt miniszter legfiatalabb gyermeke egy Assisi Szent Ferencnek tulajdonított imarészletét imádkozta el. Hankó Zente után a jelenlévők több vallásos éneket énekeltek, amelyek a cikk szerint Hankó Balázs kedvencei közé tartoznak.

A rendezvény végén a volt miniszter édesapja a korábbi kormányzati munkáról beszélt. Elmondása szerint Hankó Balázs miniszterként hat szakpolitikai területért felelt: a felsőoktatásért, a tudománypolitikáért és innovációért, a szakképzésért, a családügyért, az ifjúságpolitikáért és a kultúráért. A munkáját ért támadásokról is beszélt, és azt mondta, hogy ezek ellenére mindegyik területen komoly eredményeket értek el.

A szervezők bejelentették, hogy az addig rokoni kapcsolatokon keresztül koordinált imaláncot az egész baráti körre kiterjesztik. A kezdeményezéshez minden este 9 órakor lehet csatlakozni: a résztvevőket arra kérik, hogy Hankó Balázsért, valamint Magyarország lelki és erkölcsi megújulásáért imádkozzanak.