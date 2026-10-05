Imával és közös énekléssel álltak ki Hankó Balázs mellett Gödöllőn

Legkevesebb 250-en gyűltek össze vasárnap délután Gödöllőn, a Kastélykápolna előtti parkolóban, hogy imával és közös énekléssel fejezzék ki szolidaritásukat a volt kultuszminiszter mellett - írja a Demokrata.
Hankó Balázs felesége és családja hívta össze a Hankó Balázs Baráti Kör tagjait és szimpatizánsait.
A rendezvény elején a volt miniszter felesége beszélt a család vasárnap délelőtti látogatásáról. Hankóné Hrágyel Zsuzsanna közölte, hogy gyermekeikkel ekkor találkozhattak először személyesen Hankó Balázzsal a letartóztatása óta. Beszámolója alapján férje üdvözletét küldte barátainak, és hangsúlyozta a közösség összetartozásának fontosságát.
A programon a volt miniszter legfiatalabb gyermeke egy Assisi Szent Ferencnek tulajdonított imarészletét imádkozta el. Hankó Zente után a jelenlévők több vallásos éneket énekeltek, amelyek a cikk szerint Hankó Balázs kedvencei közé tartoznak.Orbán Viktor egészen másképp látja az NKA-ügyet, mint Hankó BalázsMagyar Péter szerint Orbán Viktor bedöntötte Hankó Balázs gyenge védekezését
A rendezvény végén a volt miniszter édesapja a korábbi kormányzati munkáról beszélt. Elmondása szerint Hankó Balázs miniszterként hat szakpolitikai területért felelt: a felsőoktatásért, a tudománypolitikáért és innovációért, a szakképzésért, a családügyért, az ifjúságpolitikáért és a kultúráért. A munkáját ért támadásokról is beszélt, és azt mondta, hogy ezek ellenére mindegyik területen komoly eredményeket értek el.
A szervezők bejelentették, hogy az addig rokoni kapcsolatokon keresztül koordinált imaláncot az egész baráti körre kiterjesztik. A kezdeményezéshez minden este 9 órakor lehet csatlakozni: a résztvevőket arra kérik, hogy Hankó Balázsért, valamint Magyarország lelki és erkölcsi megújulásáért imádkozzanak.Letartóztatták Hankó Balázst a 17,3 milliárd forintos NKA-botrány miattHankó Balázs: Ha ma valaki fideszes művész, az bűn?