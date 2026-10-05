Ukrajna–Magyaország 1-2, fordított és versenyben maradt a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

magyar labdarúgó-válogatott;

2026-10-05 23:05:00 CEST

A budapesti 0–1 után Nagyszombatban is hátrányban volt a magyar válogatott, de 2–1-re fordított Ukrajna ellen. Marco Rossi csapata a harmatos Nemzetek Ligája-rajt után Georgia és Ukrajna ellen is győzött, így a csoport második helyéről várhatja a folytatást.

Az ukránok elleni első, másfél hete rendezett budapesti mérkőzésen Danilo Szikan góljával 1–0-ra nyertek a szomszédok, ezzel pedig kulcsmeccsé lényegült a hétfő esti visszavágó. Ha a Rossi-csapat kikap a háború miatt semleges helyszínen, a szlovákiai Nagyszombatban rendezett találkozón, egy későbbi pontazonosság esetén is hátrányba került volna az ukránokkal szemben az egymás elleni mérleg miatt. A versenyben maradáshoz tehát ezt mindenképpen el kellett kerülni – csakhogy a realitások kissé árnyalták a vágyakat.

Az ukrán csapat a FIFA világranglistájának 34. helyén áll, vagyis hat hellyel előzi meg a magyar válogatottat, miközben keretének összértéke is több mint 40 százalékkal magasabb: 254,5 millió euró a 177,75 millióval szemben.

Ez az elhanyagolhatónak aligha nevezhető különbség az első félidőben is visszaköszönt. A tudatosabban és mozgékonyabban futballozó ukránok a helyzetek alapján simán vezethettek volna, ráadásul a magyarok minden párharcban alul maradtak. A kékek pedig csak jöttek és jöttek: hogy egyik akciójukból sem lett gól, az sokkal inkább a szerencse és a mázli keverékének volt betudható, mintsem a magyar védekezés megbízhatóságának. Krasznopir bal oldali beadása után Szoboszlai ugyan kifejelte a labdát, Ocsoretyko azonban lefülelte, majd 17 méterről lőtt. A megpattanó labda Osváthról a felső lécre, onnan pedig a gólvonal elé pattant, majd Tóth Balázs kapus begyűjtötte. Nem sokkal később Nazarina centerezett, Ponomarenko pedig a magyar védő szorításában bravúrosan sarkazott, de a labda a bal alsó mellett hagyta el a pályát.

Minimum kedvezőnek volt mondható, hogy a válogatott 45 perc után még ikszre állt – már csak azért is, mert egyetlen kapura lövése sem volt.

Úgy tűnt, nem az a fontos, hogy nyerjen, hanem az, hogy ne veszítsen, mert erő az nem volt benne.

Aztán az 52. percben fordult a kocka. Szoboszlai középre passzolt, Vitális átvette a labdát, remekül ugratta ki Tóth Milánt, aki ziccerben lépett ki, majd hét méterről, ballal Trubin lábai között a kapu közepébe lőtt (0–1). A váratlan fordulattól lendületet kapott a magyar csapat. Ha szárnyakat nem is kapott, legalább már nem volt szárnyaszegett. Mígnem a 83. percben Pihaljonok szögletét Jaremcsuk Osváth ölelése közepette is fejjel a jobb alsóba csúsztatta (1–1). Na de aztán Tóth Rajmund jobbról középre ívelt, Csinger jött, és kapásból a léc alá bombázott (1–2). A válogatott a harmatos NL-rajt után Georgia és Ukrajna ellen is nyert, vagyis második helyen várhatja a folytatást, ami az előzmények alapján a létező legkedvezőbb forgatókönyv.

Folytatás november 14-én a nyeretlenül és szerzett gól nélkül utolsó Georgia ellen Tbilisziben.

Nemzetek Ligájam B divízió

Ukrajna–Magyarország 1-2

Észak-Írország–Georgia 0-0

A csoport állása: 1. Észak-Írország 8 pont, 2. Magyarország 7, 3. Ukrajna 4, 4. Georgia 2.