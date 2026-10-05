Orbán Anita elítélte az ukrán listázást

Magyarország;Ukrajna;magyar labdarúgó-válogatott;listázás;Kerkez Milos;Orbán Anita;

2026-10-05 22:00:00 CEST

A sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia - szögezte le a külügyminiszter.

Mélyen elítélem magyar állampolgárok - Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs - megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését - szögezte le Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon.

A tárcavezető jelezte, a kormányülés margóján egész hétvégén folyamatosan egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel, a nagykövetséggel és kollégáival azért, hogy minden érintett a saját területén tegyen a helyzet rendezéséért. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy a szóban forgó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű szélsőséges honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik.

„A sportnak a teljesítményről, a közösségről és a tiszteletről kell szólnia. Köszönöm a két válogatott szövetség együttműködését! Hajrá, magyarok! Hajrá válogatott!” - zárta bejegyzését a külügyminiszter.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség adta hírül korábban, hogy Kerkez Milos, a magyar labdarúgó-válogatott védőjátékosa is felkerült a Mirotvorec nevű, 2014 óta Kijevben működő szélsőséges honlap listájára. Az orosz-ukrán konfliktus kitörését követően életre hívott adatbázis az általa „Ukrajna ellenségeinek” vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A magyar balhátvédet és édesapját azután listázták, hogy a szeptember végi, 0-1-re végződött Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen összeszólalkozott egy ukrán játékossal, majd apja a közösségi médiában egy orosz rapcsapat zenéjét vágta be az esetről készült videó alá. Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő október elején egy sajtótájékoztatón szégyennek nevezte, hogy a magyar külügyi tárca szerinte nem állt ki Kerkez Milos és apja mellett.

A Mirotvorec egy gyanús hátterű oldal, ukrán diplomáciai körökben inkább problémásnak tekintik, éppen azért, mert bizonyos országokkal - például Magyarországgal - hátrányosan befolyásolja a kapcsolatokat. Az sem zárható ki, hogy valamilyen módon orosz közreműködéssel tartják fenn, erre az is utal, hogy orosz sajtóorgánumok előszeretettel szemlézik - Kerkez listázására is az orosz állami hírügynökség hívta fel a figyelmet. Ellentmond ennek a sejtésnek ugyanakkor, hogy a listázó portál Heorhij Tuka volt luhanszki ukrán kormánybiztos, később a megszállt területekkel foglalkozó minisztérium helyettes vezetőjének az irányításával indult el, Tuka pedig az oldallal együtt Oroszországban idén felkerült a terrorizmust támogató oldalak listájára.

Kerkez Milos korábban leszögezte, soha nem támogatott semmilyen agressziót, Szoboszlai Dominikot védte meg az ominózus meccsen és ezt bármelyik másik országgal szemben is megtette volna. Azért pedig nem tud felelősséget vállalni, hogy az édesapja mit posztol ki - tette hozzá.

A magyar labdarúgó válogatott cikkünk írása közben vívja visszavágó meccsét az ukrán csapattal szemben, jelenleg 0-0 az állás. Az ukrán és a szlovák szurkolók Nagyszombatban csúnyán kifütyülték a magyar himnuszt a mérkőzés előtt - miképp azt a magyar szurkolók is tették Budapesten - azonban a csatabárd elásásának gesztusaként a magyar és az ukrán csapat közös fotót készített egymással.