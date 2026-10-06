Dróntámadás miatt süllyedt el egy hajó Bulgária partjainál

Bulgária;Fekete-tenger;dróntámadás;

2026-10-06 13:23:00 CEST

Egy másik megrongálódott, a túlélők felkutatására repülőgépet és helikoptereket is bevetnek.

Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – jelentette a helyi média. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben.

Ilijana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt.

Az eset miatt Rumen Radev miniszterelnök tanácskozást tartott az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A kormányfő az ülést követően elmondta,

a két kereskedelmi hajót érintő dróntámadás a bolgár Bjala kikötővárostól körülbelül 112 kilométerre történt.

Az egyik hajó, a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt, a legénység pedig eltűnt. A második, a palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét – tizenegy török és hét indiai állampolgárt – pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került – derült ki a beszámolóból.

A miniszterelnök teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a támadást, amelyet a tengerjog nyílt megsértésének nevezett, és kiemelte, hogy az incidens Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt.

– A háború eszkalációjának vagyunk tanúi

– jelentette ki az ukrajnai harcokra célozva, valamint rámutatott arra, hogy a támadás nehézséget okoz a fekete-tengeri hajózásban, példaként pedig a többi között a biztosítási díjakat említette.

Dimitar Sztojanov védelmi miniszter bejelentette, hogy a túlélők felkutatására repülőgépet és helikoptereket is bevetnek.

Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, hogy az egyik hajó délnek tartott és gabonát szállított, a másik rakományáról egyelőre nincs információ. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat úgy tudja, hogy mindkét hajó vészjelzést adott le.

Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat.

Ez volt az első, a hajózást célzó támadás a NATO-tagállam Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében.

Hétfőn, feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.