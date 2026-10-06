Dróntámadás miatt süllyedt el egy hajó Bulgária partjainál

Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál – jelentette a helyi média. A jelentések szerint kereskedelmi hajók érintettek az incidensben.
Ilijana Jotova bolgár államfő megerősítette a Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt támadás hírét, de részleteket nem közölt.
Az eset miatt Rumen Radev miniszterelnök tanácskozást tartott az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőivel. A kormányfő az ülést követően elmondta,
a két kereskedelmi hajót érintő dróntámadás a bolgár Bjala kikötővárostól körülbelül 112 kilométerre történt.
Az egyik hajó, a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt, a legénység pedig eltűnt. A második, a palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét – tizenegy török és hét indiai állampolgárt – pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került – derült ki a beszámolóból.
A miniszterelnök teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a támadást, amelyet a tengerjog nyílt megsértésének nevezett, és kiemelte, hogy az incidens Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt.
– A háború eszkalációjának vagyunk tanúi
– jelentette ki az ukrajnai harcokra célozva, valamint rámutatott arra, hogy a támadás nehézséget okoz a fekete-tengeri hajózásban, példaként pedig a többi között a biztosítási díjakat említette.
Dimitar Sztojanov védelmi miniszter bejelentette, hogy a túlélők felkutatására repülőgépet és helikoptereket is bevetnek.A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit az orosz légtérsértés miatt
Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, hogy az egyik hajó délnek tartott és gabonát szállított, a másik rakományáról egyelőre nincs információ. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat úgy tudja, hogy mindkét hajó vészjelzést adott le.
Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat.
Ez volt az első, a hajózást célzó támadás a NATO-tagállam Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében.
Hétfőn, feltehetően ugyancsak dróntámadás miatt tűz ütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren, nemzetközi vizeken, Románia kizárólagos gazdasági övezetében. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben egy ember meghalt, egy pedig eltűnt.