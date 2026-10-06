Dróntalálat ért egy török hajót, az orosz-ukrán háború kitörése óta ez volt az eddigi legsúlyosabb incidens a Fekete-tengeren

Románia;Fekete-tenger;gabonakereskedelem;dróntámadások;orosz-ukrán háború;

2026-10-06 08:53:00 CEST

Dróntalálat érte hétfőn reggel az ukrán Izmajil kikötőből induló, az olaszországi Ravennába tartó Royad Mammadov török gabonaszállító hajót. Ez volt az eddigi legsúlyosabb incidens a Fekete-tenger romániai felségvizei közelében az orosz-ukrán háború kitörése óta.

Két ember meghalt és többen megsebesültek abban a hétfő reggeli dróntámadásban, amely a Fekete-tenger nemzetközi vizein, a román felségvizeken kívül, de Románia exkluzív gazdasági övezetében, partjaitól mintegy 20 tengeri mérföldre, az OMV Petrom által üzemeltetett, Pescăruș nevű vízi olaj- és gázkitermelő platformtól pedig alig 9 tengeri mérföldre történt.

Bár nem tudni, van-e összefüggés az események között, de Nicușor Dan román államfő éppen hétfőn reggel fogadta hivatalában az OMV vezetőit. Nem ez az első dróntámadás, amely az utóbbi hónapokban a fekete-tengeri Neptun Deep gázlelőhely közvetlen közelében történik, ami erősíti a gyanút, hogy nem véletlen helyszínválasztásról van szó. A gázmező kiaknázását a tervek szerint 2027 első felében kezdi meg az OMV Petrom a Romgaz állami vállalattal közösen. Az évi mintegy 8 milliárd köbméter hozamú projekt átalakíthatja a régió energiapiacát, és Romániát az Európai Unió egyik legnagyobb gáztermelőjévé emelheti, ami aligha okoz örömet Moszkvában.

A román hatóságok több mentőegységet küldtek a helyszínre. A Román Tengerészeti Hatóság első közlése szerint tűz ütött ki a fedélzeten, a kapitány megsérült, a legénység 13 tagját pedig keresik. Később jelezték, hogy a legénység 11 tagját kimentették és elsősegélyre szállítják őket, de két ember életét vesztette.

Egyelőre nincs hivatalos közlés a drónok eredetét illetően. A török gabonaszállító hajó a legnagyobb és legfontosabb ukrán dunai-kikötőből, Izmajilból indult és az olaszországi Ravennába tartott, ahová október 12-én érkezett volna meg, az orosz haderő pedig szisztematikusan támadja az ukrán gabonát szállító hajókat a Fekete-tengeren és egyre kockázatosabb manővereket hajt végre a román felségvizek közelében, valamint a román légtérben. Legutóbb augusztus 20-án a román légierő F–16-os harci repülőgépe semmisített meg egy robbanótöltettel felszerelt, a Neptun Deep egyik platformját megközelítő orosz drónt.

Július 21-én ugyancsak orosz dróntalálat semmisített meg egy civil hajót Románia kizárólagos gazdasági övezetében, 20 mérföldnyire a parttól. A libériai zászló alatt hajózó tanker cseppfolyósított gázt szállított. Néhány nappal később egész incidenssorozat történt. Július 24–26. között három orosz drón hatolt be Románia légterébe. Ekkor történt meg először az ukrajnai háború kirobbantása óta, hogy a román légierő vadászgépei megsemmisítették a behatoló légi járműveket, bár előtte is számos illegális behatolás és/vagy becsapódás történt, ami szabályos román–orosz diplomáciai háborút eredményezett.

A NATO keleti szárnya egyik legfontosabb országának számító Románia, ahol több jelentős amerikai és NATO-bázis található, valamint a dél-romániai Deveselun amerikai rakétavédelmi bázis is működik, segítséget kért és kapott a szövetségesektől.

Olaszország például június elején négy Eurofighter Typhoon vadászgépet és 180 katonát küldött Romániába, és más NATO-tagállamok is részt vesznek a román légtér védelmében.

A NATO egyik legerősebb hadseregével rendelkező, az orosz–ukrán konfliktusban közvetítőként is fellépő Törökország egyelőre nem reagált az incidensre, mint ahogy Moszkva sem.