Szent János Kórház;babamentő inkubátor;

Újszülöttet helyeztek el a János kórház babamentő inkubátorába

A 2060 grammos, 45 centiméteres kislány az első vizsgálatok alapján egészséges.

Újszülöttet helyeztek el az Észak-budai Szent János Centrumkórház babamentő inkubátorába hétfőn - közölte az intézmény kedden a Facebook-oldalán.

A 2060 grammos, 45 centiméteres kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek.

A kórház megjegyzi: ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorban helyeztek el.

Közölték azt is, hogy a kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak.

Feleségének előzőleg egyenesen Jézus Krisztus jutott eszébe a volt miniszter letartóztatásáról, ahhoz képest végülis szerényebb az új hasonlat.