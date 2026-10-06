Újszülöttet helyeztek el a János kórház babamentő inkubátorába

Szent János Kórház;babamentő inkubátor;

2026-10-06 21:55:00 CEST

A 2060 grammos, 45 centiméteres kislány az első vizsgálatok alapján egészséges.

Újszülöttet helyeztek el az Észak-budai Szent János Centrumkórház babamentő inkubátorába hétfőn - közölte az intézmény kedden a Facebook-oldalán.

A 2060 grammos, 45 centiméteres kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek.

A kórház megjegyzi: ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorban helyeztek el.

Közölték azt is, hogy a kisbaba további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak.