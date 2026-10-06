Október 6-a alkalmából az aradi vértanúkkal emlegette egy lapon Hankó Balázst a Fidesz

Rétvári Bence;aradi vértanúk;október 6.;Seszták Miklós;Bóka János;Hankó Balázs;Varga-Bajusz Veronika;

2026-10-06 18:17:00 CEST

Feleségének előzőleg egyenesen Jézus Krisztus jutott eszébe a volt miniszter letartóztatásáról, ahhoz képest végülis szerényebb az új hasonlat.

A „politikai foglyok” szabadon bocsátását követelte Bóka János és Rétvári Bence, a Fidesz és a KDNP frakcióvezetői kedden az aradi vértanúk emléknapján, a Batthyány örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen, természetesen a korábbi kormánypártok korrupcióval gyanúsított politikusaira célozva.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk az önkény áldozatai voltak, az önkény természete pedig nem változott az emberiség évszázadai során. Az önkényt nem érdekli, ki vagy és honnan jössz, mit tettél, vagy mit nem tettél, csak az érdekli, és csak azért büntet, amiben hiszel és amit képviselsz - mondta.

Bóka János felidézte, a '48-asok utólag visszatekintve meglepően kevés dologban értettek egyet, de abban igen, hogy a magyarok csak független, saját alkotmánya szerint kormányzott országukban lehetnek szabadok, hogy a nemzeti jólét alapja az egyén szabad boldogulása, és abban is, hogy ezekért az eszmékért érdemes áldozatot hozni, ha kell, a legnagyobbat is. Hozzátette, azért áll ma itt, mert ő is hisz ezekben az eszmékben és abban is, hogy ezekért érdemes áldozatot hozni.

„Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a '48-as elődhöz hasonlóan, követeli „a politikai foglyok szabadon bocsátását”.

Bóka János azt is hangsúlyozta, hogy az önkény mindenképpen elbukik, „arasson bármilyen nagy győzelmet is”, a függetlenség és a szabadság pedig legyőzetve is diadalmaskodik. Emlékeztetett, előbb volt a Budai várban emlékműve a császári parancsnoknak, mint örökmécses Batthyány tiszteletére Pesten, de az örökmécses lángja még most is ég, a császári parancsnok nevét pedig már csak a történelemkönyvek lapjai őrzik. Arra figyelmeztetett, nem kevés teendő van, ha azt szeretnék, hogy unokáik is a Batthyány-örökmécses előtt hajtsanak fejet, ne pedig egy császári kapitány vagy helytartó szobránál, akinek ma még talán a nevét sem tudják.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint most olyan idő van, amikor bátor emberekre van szükség, akik ki mernek állni az egyének szabadsága az ország függetlensége mellett, és azért is, amit a rendszerváltás óta kivívtak. Mint mondta, azok az emberek, akik 1848-49-ben bátrak voltak, majd október 6-án vagy lőpor és golyó általi halálra ítélték, vagy bitófára küldték őket, egyenes gerinccel, tiszta lelkiismerettel mentek a vesztőhelyre.

Rétvári Bence úgy folytatta, az első magyar miniszterelnök soha semmilyen törvényt nem sértett, soha semmilyen jogszabállyal vagy alkotmánnyal szembe nem ment, mégis kivégezték. Az életével fizetett, nem azért, mert bármilyen törvényt megsértett, hanem azért, mert kiállt a magyar szabadságért és kiállt a magyar függetlenségért.

Ez minden magyar számára intő jel az elkövetkezendő századokban is, hogy az ország függetlenségéért kiállni Magyarországon, az nagyon-nagyon kockázatos dolog

- mondta Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője felidézte az aradi vértanúk utolsó mondatait, és úgy fogalmazott, nem gondolták volna, hogy a márciusi ifjak követelései közül valaha még aktuális lesz Magyarországon a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátására vonatkozó. „De sajnos így vagyunk ezzel ma, ma is azt követeljük, amit '48-ban követeltek: akiket politikai okokból börtönöztek be, jogerős bírói ítélet nélkül vannak börtönben, azoknak a szabadságát követeljük” - közölte.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án rendelte el a KDNP-s Seszták Miklós országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, akit hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak a hatóságok. Az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája október 1-jén Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását rendelte el.

A korábbi kormánypártok rendre különféle szürreális hasonlatokkal igyekeznek mártírt kreálni a letartóztatott politikusokból, különösen Hankó Balázsból, akinek őrizetbe vételével kapcsolatban felesége előzőleg egyenesen Jézus Krisztus kínszenvedésével és kereszthalálával állított fel párhuzamot.