Késelés volt egy lengyelországi iskolában, legkevesebb nyolc ember megsérült

Lengyelország;középiskola;késelés;

2026-10-07 14:50:00 CEST

A támadás gyanúsítottját – egy 19 éves tanulót – őrizetbe vették.

Késes támadás történt az északkelet-lengyelországi Ostrolekában működő szakközépiskolában, legalább nyolcan megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették – közölte szerdán a rendőrség a Polsat News hírtelevízióval.

A támadás szerda délelőtt az iskolában és környékén történt. Katarzyna Kucharska, a Radom városában működő vajdasági rendőrkapitányság szóvivője a Polsat Newsnak elmondta: hét sebesült van, közülük ketten súlyosabb sérüléseket szenvedtek. Későbbi hatósági közlés szerint

a sebesültek száma legalább nyolc, mindnyájukat kórházba szállították.

Amint Adrian Slupski, az ostrolekai tűzoltóság szóvivője a Polsat Newsnak elmondta, a sérültek közül öten kiskorúak. A helyi média szerint a könnyebb sérültek között van az iskola egyik tanárnője is.

A támadás gyanúsítottját – a szakközépiskola 19 éves tanulóját – a rendőrség őrizetbe vette. Az elkövető a támadás után távozott az iskolából, a rendőrség a közeli folyóparton találta meg. Marcin Sawicki, a radomi rendőrkapitányság sajtóosztályának egy másik munkatársa a sajtónak elmondta:

az elkövető is megsérült, tettének indítékai egyelőre ismeretlenek.

Pawel Niewiadomski, Ostroleka polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy biztonsági okokból a szakközépiskolát evakuálták és bezárták, a város többi iskolájába pedig nem engednek be kívülálló személyeket. A polgármester bejelentette továbbá: pszichológiai támogatást nyújtanak minden rászorulónak, különösen az érintett iskola diákjainak.

A városban válságstábot alakítottak az esemény miatt.