Hullámsírban maradnak az eltűnt tengerészek

Bulgária;hajózás;Fekete-tenger;dróncsapások;

2026-10-07 14:27:00 CEST

A bolgár mentőhajók leállították a keresést a Fekete-tengeren dróncsapás következtében elsüllyedt kereskedelmi hajó eltűnt tengerészei után. Azt sem tudni, hány tagú volt a legénység, és azt sem, ki indította a gyilkos drónt.

Leállította az eltűnt legénység utáni keresést a bolgár Tengeri Mentés Koordinációs Központja, jelentették be a bolgár hatóságok szerda reggel. Amint arról a Népszava is beszámolt, kedden hajnalban dróntámadást ért két kereskedelmi hajót – a togói zászló alatt hajózó Alfa Watant és a palaui zászló alatt hajózó Able-t - Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Fekete-tengeren, Bjalától mintegy 70 tengeri mérföldre keletre.

Az Able legénységét – 11 török és hét indiai tengerészt – kimentették, a fedélzeten kitört tűzben a 18-ból csak kettő sérült meg. Az elsüllyedt Alfa Watan legénysége azonban nyomtalanul eltűnt, keresésüket kedden este állították le a bolgár mentőegységek.

Az incidens számos részlete tisztázatlan még.

Annyit tudni, hogy mindkét hajó török tulajdonban volt. Mindkettő vészjelzéseket adott le a hajnali 3 óra körül történ dróncsapások után. Az Alfa Watan helyi idő szerint 9 óra tájban eltűnt a határrendőrség radarjáról. A térségben tartózkodó, elsőként a helyszínre siető bolgár Dioscuria komp legénysége útközben robbanást észlelt a segélykérő hajón, de a helyszínen csupán egy felborult mentőcsónakot és mentőmellényeket találtak, a legénység tagjai közül senkit, maga a hajó is eltűnt.

A hajókövető vesselfinder.com oldal adatai szerint az Alfa Watan togói zászló alatt közlekedett és a romániai Sulina kikötőjébe tartott. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a másik hajó búzát szállított, és déli irányba haladt. Az elsüllyedt hajó rakományáról egyelőre nincs információ és azt sem tudni hány fős volt a legénysége. A tengeri kutató-mentő koordinációs központ vezetője, a mentési művelet leállítását bejelentő Rumen Nikolov az újságíróknak elmondta, a „tengerészeknek semmi nyoma”, és nem tudják hány ember tűnt el, milyen nemzetiségűek voltak az áldozatok. Az Able megmenekült legénysége török és indiai volt.

A bolgár hatóságok közölték, hogy a drónok eredetét vizsgálják, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oroszországot tette felelőssé a dróntámadásokért.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök elítélte a támadást. Radev a rendkívüli kormányülés után kijelentette: „Ez egy elfogadhatatlan támadás Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. Ez a nemzetközi jog és a tengerjog égbekiáltó megsértése”.

A bolgár vizeken történt tragédia egy nappal azután történt, hogy Románia kizárólagos gazdasági övezetében elsüllyedt a Royad Mammadov török gabonaszállító teherhajó egy Ukrajna által Oroszországnak tulajdonított dróncsapást követően. A török hajó azeri kapitánya életét vesztette a támadásban, három azeri és egy indiai matrózt kórházban ápolnak Romániában. A drónok eredetvizsgálatának eredményét még Bukarest sem hozta nyilvánosságra.