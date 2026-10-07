Eltűnt az 1954-es világbajnoki ezüstérem a Tállai András-féle sportklubnál, bíróságra megy a tulajdonos

Tállai András;ezüstérem;bírósági keresetek;Mezőkövesd Zsóry FC;

2026-10-07 16:16:00 CEST

A Mezőkövesd Zsóry FC-nek 2016-ban átadott relikviát nem tudták visszaadni; a rendőrség elévülés miatt nem rendelt el nyomozást.

Bírósághoz fordul Budai II. László 1954-es világbajnoki ezüstérmének tulajdonosa, miután a Mezőkövesd Zsóry FC-nek kiállításra átadott relikviát nem kapta vissza - írja az atv.hu.

Papp Illés a lapnak azt mondta, családja 2012-ben, a svájci Peter Rapp AG aukciósház árverésén 11 830,30 svájci frankért vásárolta meg az érmet.

A család 2016-ban ajánlotta fel a relikviát állandó kiállításra a klubnak. Az átadásról szeptember 9-én írásos tanúsítvány készült, amely az érmet, az eredeti dobozt és a vásárlási iratokat is felsorolta. Másnap a klub elnöke személyesen vette át az érmet és a dokumentációt. Az átadásról több fénykép is készült.

Papp Illés 2026. május 1-jén jelezte, hogy értékesíteni szeretnék az érmet, ezért előbb megvételre ajánlották fel a klubnak, ennek hiányában pedig visszakérték. Papp Illés azt állította, először azt a választ kapták, hogy az átadás nem történt meg. Miután ügyvédjük felmutatta a dokumentumokat és elküldte a fényképeket, a klub közölte velük, hogy az érem eltűnt a stadionból, és lopás miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.

A rendőrség azonban nem rendelt el nyomozást. A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, hogy a feljelentés az elévülési időn túl történt, ezért erre már nem volt lehetőség.

A keresetlevél-tervezet alapján Papp Illés elsősorban szeretné visszakapni az érmet. Ha ez nem lehetséges, azt kéri majd a bíróságon, hogy az alperes fizessen meg 10 millió forintot annak jelenlegi forgalmi értékeként, továbbá a 2026. június 25-től számított törvényes kamatokat és a felmerült perköltségeket. A portál írásbeli megkeresésére a Mezőkövesd Zsóry FC nem válaszolt. A klub elnökét telefonon is próbálták elérni és Tállai Andrástól sem kaptak választ.