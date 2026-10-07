Nincs megállás Harry Kane számára

Harry Kane;

2026-10-07 13:44:00 CEST

Napról napra futballtörténelmet ír az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya: a csehek elleni 3-0-s győzelem minden góljából kivette a részét, miközben beállította a legendás angol hálóőr, Peter Shilton 125 mérkőzésre kiterjedt válogatott szereplési rekordját.

Felejthetetlen estét tölthettek az angol szurkolók kedden a Wembley Stadionban, ahol nem pusztán a „háromoroszlánosok” 3-0-s győzelmét és ezzel második helyük megszilárdítását ünnepelhették a Nemzetek Ligája A divíziójának 3-as csoportjában Spanyolország mögött, hanem Harry Kane tündöklésének egy újabb fejezetét is.

Egyrészt beállította Peter Shilton kapus 125 válogatottsági rekordját, másrészt a háromból két gól fűződött a nevéhez, de az első angol találatban is közreműködött. A Bayern München játékosa 91 válogatott gólnál tart, és ha minden jól megy, és nem sérül meg, a november 12-i, Horvátország elleni, ugyancsak az angol Nemzeti Stadionban sorra kerülő következő NL-találkozó után immár egyedül lehet minden idők legtöbbszöri angol válogatottja.

Harry Kane, aki 91 gólnál tart, már 2023-ban maga mögé utasította Wayne Rooney 53-as csúcsát, de a brillírozást azóta sem hagyta abba. 21 gólt szerzett különböző nagy tornákon, ebből 14-et világbajnokságokon, utoljára Gary Linekert is megfosztva addigi elsőségétől. Különleges tulajdonságai közül kiemelkedik a konzisztenciája, megbízhatósága, kiszámíthatósága. Érthetően gyakran merül fel vele kapcsolatban a „zseniális” jelző, de a brit sajtó rendszeresen nem mulasztja el megjegyezni, hogy ez nem vele született szerencse a sorstól, hanem iszonyatosan sok, kitartó munka eredménye. Amikor fiatal játékosként a Tottenham Hotspur akadémiájára került, nem számított sem különösebben gyorsnak, sem nem cselezett látványosan, bal lábával is akadtak problémák. Ebben Sir David Beckhamre is hasonlítva viszont állandóan javítani akart magán, az edzések végén újabb leckéket akart venni. Tizenévesen tudatosan, minden lehetséges módon, mindkét lábával, fejjel, rögzített helyzetekből, de különösen tizenegyesekből gyakorolta a kapura rúgást. Nem véletlen, hogy eddigi pályafutása során, minden együttest és tornát figyelembe véve, több mint 110 sikeres büntetőnél jár.

A 33 éves sztárallűrök nélküli rokonszenves sztárt korábban középpályásként is kipróbálták – mielőtt pozíciója megszilárdult volna a Tottenham Hotspurnél, a Leyton Orientnél, Millwallnál, Leicester Citynél és a Norwichnál is inaskodott –, így megszerezte azt a képességet, hogy ne csak a kaput, hanem az összjátékot, a körülötte mozgó társakat is lássa. Híres arról is, hogy pontosan tudja, mi kell a kondíciója megőrzéséhez. Ügyel az elégséges alvásra, az egészséges táplálkozásra, erősítésre, professzionális életének elválaszthatatlan része a jégfürdő, szauna, sőt az ún. neurofunkcionális akupunktúra. Csak ez a fegyelem lehet a magyarázat arra, hogy a legutóbbi idényben, ami meghökkentő módon az eddigi legtermékenyebbnek bizonyult, a Bayernban és a válogatottban együtt 73 gólt sepert be. Hihetetlen szám: a német bajnokcsapattal eddig 153-szor lépett pályára, és máris 150-szer talált be a hálóba. Nem bírja abbahagyni, hogy bizonyítson.

A Csehország elleni bravúr után az angol szövetségi kapitány, korábbi Chelsea- és Bayern München- vezetőedző, Thomas Tuchel úgy értékelte középcsatárát, hogy az „briliáns, egyszerűen briliáns”, aki „minden elismerést megérdemel és valóságos angol legenda”. Hozzátette, hogy már a mérkőzés előtt „elfogytak a szavai”, melyekkel Kane folyamatosan kiemelkedő formáját és gólerősségét minősíteni tudná, de „ha új jelzőket próbálna keresni, azoknak már nem is lenne értelme”.

Jude Bellingham, akivel a kezdeti nehézségek után egyre ígéretesebben működnek együtt, még tovább ment. Szerinte Kane a „valaha volt legjobb angol játékos”. Harry Kane mindeközben kiváló családapa is, aki négy gyermekét iskoláskori szerelmével, Kate-tel neveli úgy, hogy még véletlenül sem lehetett bármilyen erkölcsi kisikláson kapni. Megható, amint góljai rituális ünneplése során minden alkalommal megcsókolja a jegygyűrűjét, így fejezve ki tiszteletét a hátterét biztosító családja előtt.

Nemzetek Ligája, 4. forduló

A divízió, 3. csoport:

Horvátország-Spanyolország 1-2 (1-0)

Anglia-Csehország 3-0 (2-0)

Az állás: 1. Spanyolország 12 pont, 2. Anglia 9, 3. Horvátország 3., 4. Csehország 0

B divízió, 1. csoport:

Svájc-Észak-Macedónia 3-0 (1-0)

Skócia-Szlovénia 1-2 (1-0)

Az állás: 1. Svájc 12 pont, 2. Szlovénia 7, 3. Skócia 4, 4. Észak-Macedónia 0

C divízió, 1. csoport:

Albánia-San Marino 2-1 (1-0)

Fehéroroszország-Finnország 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Albánia 9 pont, 2. Fehéroroszország 7, 3. Finnország 7, 4. San Marino 0

C divízió, 4. csoport:

Luxemburg-Bulgária 0-2 (0-2)

Észtország-Izland 0-0 (0-0)

Az állás: 1. Izland 8 pont, 2. Észtország 6, 3. Bulgária 4, 4. Luxemburg 3

C divízió, 3. csoport:

Moldova-Szlovákia 0-4 (0-2)

Kazahsztán-Feröer szigetek 2-2 (0-1)

Az állás: 1. Szlovákia 10 pont, 2. Feröer szigetek 4 (5-5), 3. Moldova 4 (3-8), 4. Kazahsztán 2